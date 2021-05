Tuż przed sejmowym głosowaniem ws. ratyfikacji Funduszu Odbudowy Zbigniew Ziobro przypomniał, że Solidarna Polska nie poprze tej ustawy. - Zdania nie zmieniamy, byliśmy i jesteśmy konsekwentnie przeciwni - podkreślił w trakcie konferencji prasowej z udziałem posłów swojej partii.

Zdjęcie Politycy Solidarnej Polski w Sejmie / Rafał Guz / PAP

Reklama

Sejm we wtorek po godz. 16, na dodatkowym posiedzeniu, ma zająć się rządowym projektem ustawy ws. ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE, która dotyczy Funduszu Odbudowy.

Reklama

- Jesteśmy przeciwko wszystkim decyzjom, które w naszej ocenie niosą zagrożenie i ryzyko przenoszenia kompetencji państwa polskiego na rzecz Brukseli, Komisji Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego. My Polacy najlepiej będziemy podejmowali decyzje o przyszłości, o nas samych w Polsce - przekonywał Ziobro.

Wskazywał, że Solidarna Polska stoi na gruncie programu przyjętego w 2014 r. - Jasno powiedzieliśmy tam, że nie zgodzimy się nawet o centymetr o przesunięcie jakiejkolwiek kompetencji władczych czy to w obszarze politycznym czy gospodarczym na rzecz Brukseli - oświadczył szef SP.



- Trwała dyskusja w obozie rządzącym, w tej sprawie różniliśmy się. Solidarna Polska wzywała do wetowania na poszczególnych etapach decyzji, które zmierzały do wprowadzenia mechanizmu tzw. praworządności, pozwalając mu warunkować wypłacanie środków UE od decyzji Brukseli - przypomniał lider Solidarnej Polski.

- Jesteśmy przeciwko uwspólnotowieniu długu, brania odpowiedzialności za cudzy dług, który być może będziemy musieli w przyszłości spłacać - przestrzegał.

Ziobro: Jesteśmy konsekwentni

- To co jest zaskakujące dla mnie w tym splocie rozmaitych wydarzeń, które działy się od grudnia, to raczej to, że przez pewien czas Platforma Obywatelska, która mocno gardłowała, że nieprzyjęcie tego dobrodziejstwa w postaci decyzji szczytu brukselskiego, to jest zdrada państwa, która powinna oznaczać postawienie przed Trybunałem Stanu, nagle o 180 stopni zmieniła zdanie - ocenił Ziobro.

Mówiąc o PO dodał, że "to jest partia, dla której wiarygodność znaczy bardzo niewiele". - W tym sensie sam jestem zaskoczony, że byłem zaskoczony. No, ale zdaje się, że znowu zmienią zdanie, natomiast my jesteśmy konsekwentni i wiarygodni - powiedział lider Solidarnej Polski.

- Byliśmy i jesteśmy konsekwentnie przeciwni - podsumował, dodając przy tym, że "szanujemy naszych kolegów, czasem przyjaciół, rozumiemy, że czasem możemy głosować inaczej".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kosiniak-Kamysz w „Gościu Wydarzeń” o ratyfikacji Funduszu Odbudowy Polsat News