Choroby rzadkie, wbrew nazwie, występują w Polsce dość często - według szacunków dotykają nawet 3 mln osób, głównie dzieci. Chorzy zwykle mają słaby dostęp do diagnostyki i kompleksowej opieki. By to zmienić, Fundacja Polsat wybuduje jedyną w Polsce Klinikę Chorób Rzadkich przy Centrum Zdrowia Dziecka. Pomóc mogą też klienci sieci Plus, a Polkomtel przekaże drugie tyle, ile wpłacą.

Przemek choruje na dystrofię, czyli postępujący zanik mięśni. To choroba rzadka i niestety nieuleczalna.

- Jej kolejny etap sprawi, że on usiądzie na wózek - opowiada tata chłopca, Krzysztof Sobczyk.

Przemkowi pomaga Fundacja Polsat. Na choroby rzadkie cierpi od 2 do nawet 3 milionów Polaków, najczęściej dotykają one dzieci.

- Lekarze chorób dzieci znają około 7 tysięcy tzw. chorób rzadkich występujących u dzieci. Są to choroby w większości przypadków przewlekłe, powodujące niepełnosprawność, czasami kończące się przedwczesnym zgonem - wyjaśnia prof. Paweł Januszewicz, konsultant medyczny Fundacji Polsat.

Lata czekania na prawidłową diagnozę

Fundacja pomaga takim dzieciom od lat, ale teraz zdecydowała się zbudować jedyną w Polsce Klinikę Chorób Rzadkich w w Instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

- Rozmawiamy z rodzicami i wiemy, przez jakie piekło nieraz przechodzą, zanim otrzymają odpowiednią diagnozę. Po prostu chodzą od jednego miejsca do drugiego, przeprowadzając setki badań i próbując się dowiedzieć, co tak naprawdę temu dziecku dolega - tłumaczy Krystyna Aldridge-Holc, prezes Fundacji Polsat.

Dzisiaj rodzice muszą czekać czasem kilka lat, by dowiedzieć się na co cierpi ich dziecko.

- Po to, żeby postawić diagnozę choroby rzadkiej nie wystarczy gabinet lekarski, potrzebne jest całe zaplecze, którym instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" dysponuje - mówi dr Marek Migdał, dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka.

Każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę. Klienci Plusa dostaną SMS zachęcający do wsparcia budowy kliniki. Wystarczy wejść na stronę Fundacji Polsat i wpłacić darowiznę.

- Każdy będzie mógł wpłacić dowolną kwotę na wsparcie budowy kliniki, a my jako Plus przekażemy od siebie drugie tyle, ile zostanie zebrane. To będzie taki wspólny świąteczny prezent od nas, klientów sieci Plus i naszej firmy dla potrzebujących - zapowiada Mirosław Błaszczyk, prezes Zarządu Grupy Cyfrowy Polsat.

Budowana przez Fundację Polsat klinika ma powstać do końca marca.