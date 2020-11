Podczas poniedziałkowych manifestacji przed siedzibą MEiN w Warszawie policja zatrzymała fotoreporterkę Agatę Grzybowską. Jak informuje agencja RATS, dla której pracuje Grzybowska, dziennikarkę zatrzymano, gdy dokumentowała protesty. Fotoreporterka trafiła na komendę, została już wypuszczona. Z nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że postawiono jej zarzut.

Zdjęcie Dziennikarka Agata Grzybowska zatrzymana przez policję /Andrzej Hulimka /Agencja FORUM

Agencja opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z zatrzymania fotoreporterki. Widać na nim, że zatrzymana mówi policjantom, że pracuje w mediach, pokazuje też legitymację dziennikarską. Z tłumu padają okrzyki: "To jest dziennikarka, zostawcie ją!". Mimo to funkcjonariusze zaprowadzili Grzybowską do policyjnego samochodu.



Fotoreporterka współpracuje też z AP i Agencją Gazeta.

"Nasza dziennikarka Agata Grzybowska została zatrzymana przez policję. Dokumentowała protesty pod Ministerstwem Edukacji Narodowej. Nie wiemy, gdzie ją zabrano" - poinformowała agencja RATS. Później przekazano: "Jesteśmy na Wilczej". Znajduje się tam komisariat policji.

Protest na Wilczej

Tłum manifestujących w geście solidarności z zatrzymaną pojawił się przed komendą na Wilczej.

W poniedziałek 23 listopada przed siedzibą resortu edukacji i nauki protestowano pod hasłem "Wolna aborcja i wolna edukacja!". Zebrani krzyczeli m.in.: "Szkoły wolne od faszyzmu", "Nie zastraszycie nas, jedna siła w nas", "To jest nasze ministerstwo", "Hańba, hańba". Blokady ulic w stolicy zorganizował tego dnia też Strajk Kobiet.

Po zatrzymaniu Grzybowskiej manifestujący przenieśli się na Wilczą. Zebrani przed komendą skandowali: "Faszyści, policja, jedna koalicja", "Zdejmij mundur, przeproś matkę", "Uwolnić zatrzymanych". Mają ze sobą flagi m.in. Strajku Kobiet czy społeczności LGBT.

"Podjęliśmy interwencje na Wilczej razem z Michałem Szczerbą. Poinformowano nas, że za kilkanaście minut pani Agata Grzybowska zostanie wypuszczona. Wolne media to podstawa demokracji. Nie ma tu miejsca na kompromisy" - poinformował na Twitterze poseł KO Cezary Tomczyk.



Fotoreporterka Agata Grzybowska opuściła areszt.

Policja: Zatrzymana za naruszenie nietykalności policjanta

"Jedna osoba została zatrzymana za naruszenie nietykalności policjanta" - przekazała policja. Pytany o to zatrzymanie rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak, powiedział PAP, że "osoba, która została zatrzymana w związku z naruszeniem nietykalności, to fotoreporterka".



Fotoreporterka nie chciała rozmawiać z dziennikarzami. Jeden z jej współpracowników powiedział, że Grzybowska jest profesjonalistką, która zna przepisy, pracowała w warunkach konfliktów i nie byłaby w stanie naruszyć nietykalności policjantów.

Według zgromadzonych druga z osób zatrzymanych na komendzie nie została jeszcze przesłuchana, gdyż czeka na pełnomocnika.

