"Dostałem kulkę, bo robiłem policjantowi zdjęcie" - mówi w rozmowie z "Faktem" fotoreporter Tomasz Gutry, który został postrzelony przez policjanta z broni gładkolufowej w czasie Marszu Niepodległości.

Zdjęcie Tomasz Gutry / Jakub Kamiński /East News

Gumowa kulka utknęła w policzku fotoreportera "Tygodnika Solidarność". Podczas Marszu Niepodległości, który 11 listopada odbył się w Warszawie, doszło do burd i starć demonstrantów z policją.

Gutry relacjonuje w rozmowie z "Faktem", że strzał padł, gdy robił zdjęcie funkcjonariuszom. "Jednemu się to nie spodobało i do mnie wymierzył" - mówi. Dodaje, że w aparacie ma zdjęcie sprawcy. Ma nadzieję, że to pomoże go zidentyfikować.

Fotoreporter przeszedł operację. "Mam w policzku metalową płytkę. Z moim okiem jest źle" - mówi o swoim stanie zdrowia.



O przebieg zdarzenia Gutry był też pytany przez Polsat News. Fotoreporter opowiadał, że w stronę policji leciały petardy, a od strony Nowego Światu nadbiegł jeden z jej oddziałów. - Tłum już daleko uciekł. Za mną jakieś 10 metrów albo i więcej nie było już ludzi. (Policjant-red.) Strzelił do mnie. Miałem duży aparat fotograficzny na szyi - wyjaśniał, tłumacząc, że w takim hałasie nikt nie usłyszałby jego tłumaczeń, że jest pracownikiem mediów.



Gutry oczekuje od policji przeprosin i zapowiada, że wystąpi o odszkodowanie.