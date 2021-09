Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Wśród uczestników agent KGB?

Białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan informuje na Twitterze, że Jurij Woskriesienski jest "etatowym pracownikiem białoruskiego KGB", który zajmuje się "pracą" z więźniami politycznymi. Według doniesień Giczana Woskriesienski ma zmuszać więźniów do przyznawania się do winy.



Na XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu reprezentuje zaproszoną do udziału w imprezie Białoruś. Jurij Woskriesienski na platformie Telegram pochwalił się zdjęciem sprzed Hotelu Gołębiewski w Karpaczu, gdzie odbywa się forum. Na szyi ma zawieszoną akredytację.



Jak stwierdził "To zabawne", że Białoruś została zaproszona na to wydarzenie. Przyznał, że tym samym organizatorzy przyznali się do "błędu technicznego". Jak napisał, polscy politycy są "zmęczeni konfrontacją" i teraz chcą "budować mosty".



Zdjęcie z Łukaszenką

W październiku zeszłego roku polonijny działacz na Białorusi Andrzej Poczobut opublikował na Twitterze fotografię, na której Woskriesienskij siedzi obok Łukaszenki.

Rzecznik MSWiA komentuje

O obecności agenta KGB na Forum Ekonomicznym w Karpaczu dziennikarze polsatnews.pl rozmawiali z rzecznika ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisławem Żarynem.



