W niedzielę pod hasłem "Finał z głową" odbywa się 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku WOŚP zbiera pieniądze na oddziały laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. W związku z pandemią jest on jednak zupełnie inny niż przed rokiem.

Zdjęcie Prezes zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak / Marcin Obara /PAP

Pierwotnie 29. Finał WOŚP miał się odbyć 10 stycznia, ale jego termin przesunięto o trzy tygodnie z uwagi na obostrzenia i COVID-19. Tegoroczna edycja WOŚP jest więc inna z uwagi na pandemię koronawirusa. Organizatorzy zrezygnowali z masowych wydarzeń i koncertów dla publiczności, a większość wydarzeń przenieśli do internetu.

W tegorocznym finale zarejestrowały się 1362 sztaby, a wśród nich aż 79 sztabów zagranicznych m.in. z: Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Tanzanii, Australii, Norwegii, Francji, Rosji, Meksyku, Indonezji, Singapuru, Japonii, Wietnamu, a także z Polskiej Stacji Polarnej Hornsund.

Na ulicach polskich miast pieniądze na zakup sprzętu dla oddziałów laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy zbierać będzie ok. 120 tys. wolontariuszy, którzy zostali wyposażeni w maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekujące. W tym roku nie będą oni jednak naklejać czerwonych serduszek darczyńcom, ale je rozdawać.

"Dzięki wielkie za to nasze, narodowe, orkiestrowe, pospolite ruszenie! A my zrobimy wszystko, aby efekty tego grania jak najszybciej zamienić w sprzęt i działania, które ratują zdrowie i życie Polaków! Razem jesteśmy niesamowicie skuteczni, niesamowicie silni!" - napisał szef WOŚP Jerzy Owsiak.

"Światełko do nieba" o godzinie 20

W Warszawie głównym punktem działań WOŚP będą okolice Pałacu Kultury i Nauki. To właśnie tam powstało studio telewizyjne, z którego będą transmitowane koncerty. W niedzielę zaczną się one od godz. 8.40, a zagrają m.in. Piersi, Eney, Koniec Świata, Organek, Dr Misio, Karaś Rogucki, Ania Rusowicz czy Voo Voo. Z kolei o godz. 20 organizatorzy zapowiadają "światełko do nieba" i zachęcają do zapalenia w tym momencie świeczki, zapałki, pochodni lub sztucznych ogni.

W Warszawie wolontariuszy będzie można spotkać we wszystkich centralnych puntach miasta. W akcję włączył się także prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, który przekazał WOŚP swój kampanijny megafon.

29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trwa też w innych miastach w Polsce. We Wrocławiu od poniedziałku 25 stycznia lekarze specjaliści Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego udzielali teleporad, a zwieńczeniem tych działań są niedzielne stacjonarne badania z zakresu chirurgii, urologii i ortopedii dziecięcej, udzielane przez zespół specjalistów Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej USK, które będą trwać w godz. 10-16.

W Starym Klasztorze odbędą się z kolei koncerty bez udziału publiczności, ale transmitowane online. Wystąpią m.in.: zespół Raz Dwa Trzy, Budka Suflera z Felicjanem Andrzejczakiem, Vavamuffin, Baranovski, Zespół Nocny Kochanek, Dagadana oraz Majka Jeżowska. Przez całą niedzielę po Wrocławiu będzie również jeździł zabytkowy tramwaj przerobiony na wersję meksykańską (z kaktusami i muzyką latynoską). W tramwaju będą kwestować wolontariusze.

Bez tradycyjnej szarży konnej

Z kolei w Łodzi w niedzielę ok. godz. 10 z dachu budynku Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki mają zjechać alpiniści i malować serca na szybach szpitala, a mieszkańcy na ul. Piotrkowskiej 80 będą mogli poczęstować się gorącą zupą pho. Zupa będzie gotowana z myślą o wolontariuszach, ale każdy, kto będzie chciał jej spróbować i uzupełni puszkę WOŚP, będzie miał taką możliwość.

Nie odbędzie się za to tradycyjna szarża konna na ul. Piotrkowskiej. Nie będzie też stoisk i pokazów. Na ulicach pojawią się natomiast specjalne linie z zabytkowymi tramwajami i autobusami. Natomiast w Ogrodach Geyera w niedzielę w godz. 11-17 będzie kontynuowany kiermasz rękodzieła, giełda staroci i targ produktów regionalnych.

W łódzkiej Manufakturze również zaplanowano kilka atrakcji. W głównym wejściu rozłożone zostało Złote Serce, do którego można wrzucać monety "groszówki". Aby zadbać o bezpieczeństwo darczyńców, do serca ustawione będą dwie wydzielone kolejki, które pozwolą na zachowanie odpowiedniego dystansu. Dodatkowo przed budynkiem galerii handlowej ustawi się krwiobus, w którym, po rejestracji w galerii w wejściu głównym, będzie można oddać krew. Akcja będzie trwała od godz. 12 do 16.30.

Natomiast w Gorzowie Wlkp. będą pracować dwa sztaby, a na ulicach pojawi się blisko 400 wolontariuszy. Z uwagi na obostrzenia w tym roku nie będzie sceny w centrum miasta. W zamian za to przygotowane zostanie studio online, a w nim występy, licytacje itp. W Zielonej Górze też nie pojawi się scena główna, a wydarzenia organizowane przez tamtejszy sztab WOŚP będą relacjonowane w internecie. Ponadto, po mieście będzie jeździła ciężarówka z tzw. Sceną Otwartych Serc, która będzie miała przystanki w 15 lokalizacjach.

Serce z samochodów

Z powodu COVID-19 podczas finału WOŚP w Gdańsku także nie będzie żadnych masowych imprez z udziałem publiczności i wszystko będzie się odbywać wirtualnie. Wyjątek to tzw. "Ściskawa", czyli impreza adresowana dla zmotoryzowanych mieszkańców, która odbędzie się na parkingu przed Stadionem Gdańsk. Samochody, które pojawią się tam 31 stycznia, pokierowane zostaną w taki sposób, by ułożyć serce. Na koniec akcja zostanie uwieczniona poprzez zdjęcie wykonane z lotu ptaka. Organizatorzy zwrócili się do uczestników, by ze względu na koronawirusa pozostali w swoich pojazdach. Po mieście będą też jeździć dwa zabytkowe tramwaje i jeden autobus oraz oświetlony wóz strażacki.

Podobna sytuacja ma miejsce w Płocku, gdzie koncert główny, który w ostatnich latach odbywał się w Orlen Arenie transmitowany będzie w mediach społecznościowych z Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. W planach wydarzeń jest też m.in. 5 Bieg i Marsz Nordic Walking "Po serce na mecie" oraz zawody strzeleckie na strzelnicy LOK. Na ulicach kwestować ma 350 wolontariuszy.

Natomiast Estrada Rzeszowska będzie transmitować na żywo ze swojego studia koncerty rzeszowskich artystów: The 79, RoseMerry, Aga Walczak i Pusta Przestrzeń. W ich trakcie odbędzie się prezentacja specjalnej piosenki na tegoroczny finał WOŚP "O jeden dzień dłużej", nagranej przez grupę Pustą Przestrzeń wraz z wokalistami pozostałych trzech zespołów.

Z kolei z Przemyśla, z sali Zamku Kazimierzowskiego, w niedzielę transmitowany będzie online koncert z udziałem podkarpackich i przemyskich artystów. Ponadto Przemyskie Morsy oraz członkowie Przemyskiego Klubu Biegacza zadeklarowali, że podobnie jak w latach ubiegłych przyłączą się do zbiórki na rzecz WOŚP.

Superbohaterowie umyją okna

W Szczecinie o godz. 11 marszałek Senatu Tomasz Grodzki weźmie udział w zbiórce na rzecz WOŚP. Także o godz. 11 w Szpitalu Klinicznym nr 2 alpiniści przebrani za superbohaterów umyją okna na oddziale dziecięcym.

W województwie świętokrzyskim wśród wydarzeń zorganizowanych online w ramach finału WOŚP jest m.in. występ zameczkowego studia piosenki z Domu Kultury "Zameczek" w Kielcach, a w Ostrowcu Świętokrzyskim Miejskie Centrum Kultury zaprasza od godz. 15 na koncerty online w Ostrowieckim Browarze Kultury w wykonaniu młodych lokalnych wokalistów.

W Kielcach miasto zorganizuje natomiast symboliczny świetlny pokaz z dachu parkingu przy Placu Konstytucji o godz. 20, a w Krakowie na Rynku Głównym kwestować będą właściciele golden retrieverów. W Nowej Hucie ma się też odbyć PsieBieg czyli bieg z psami trasami wokół Łąk Nowohuckich, wokół Zalewu Nowohuckiego, wokół parku na Osiedlu Dywizjonu 303 lub wokół Parku Lotników Polskich. W niedzielę spacery po mieście w mikrogrupach przygotowane są też przez Federację Stowarzyszeń Przewodnickich, a o godz. 20, jeśli będzie dobra pogoda, z dachu hali Tauron Areny Kraków zostanie zagrany hejnał.

Od początku działalności na sprzęt i programy medyczne WOŚP zebrała 1 mld 330 mln zł.