Jedną z osób, które chciały wziąć udział w festiwalu, była założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska. Europosłanka wybrała się w niedzielę do Kinoteki w Pałacu Kultury i Nauki na film o polskim poecie.

Podczas wizyty Ochojska zwróciła uwagę na problem związany z miejscem wydarzenia.

"Film 'Zbigniew Herbert Barbarzyńca w ogrodzie' do obejrzenia podczas festiwalu Against Gravity w Kinotece w PKiN. Niestety, dostępny tylko dla sprawnych. Podjazdem, a potem windą można podjechać do kasy, kupić bilet i na tym koniec. Do sali kinowej wiodą dwa piętra schodów. To jakiś żart?" - zapytała na Twitterze.



Oświadczenie festiwalu

"Faktycznie, Kinoteka nie jest kinem przystosowanym do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, nad czym bardzo ubolewamy. Mogę w imieniu Festiwalu wyrazić głęboki żal nad zaistniałą sytuacją i zaprosić Panią Janinę Ochojską na kolejny festiwalowy pokaz filmu 'Herbert. Barbarzyńca w ogrodzie', który odbędzie się w czw. 9 września w Muranowie, który jest już kinem przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych" - przekazała Interii rzeczniczka festiwalu.

Dodała, że w ofercie festiwalu są też warszawskie kina, które są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - Muranów, Elektronik oraz częściowo Atlantic. "Staramy się, aby filmy w programie festiwalu były dostępne dla jak najszerszego grona widzów, dlatego np. wybrane tytuły można też doświadczać w wersji z audiodeskrypcją dla osób z problemami wzroku i napisami dla osób z problemami słuchu. Jesteśmy festiwalem inkluzywnym, dlatego nieustannie szukamy nowych rozwiązań, aby na festiwal mogli uczęszczać także widzowie z niepełnosprawnościami wszelkiego rodzaju. Oczywiście będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby coraz więcej festiwalowych kin otworzyło się na widzów niepełnosprawnych" - dodała Baranowska.



Największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce

Millennium Docs Against Gravity (MDAG) to największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce, którego celem jest m.in. ukazywanie fascynujących zjawisk współczesnego świata.

W tym roku odbywa się pod hasłem "Świat się budzi". Część kinowa festiwalu rozpoczęła się 3 września i potrwa do 12 września. Wydarzenie odbywa się jednocześnie w kilku miastach Polski - w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy i Lublinie.

Podczas festiwalu zostanie zaprezentowanych prawie 150 filmów dokumentalnych z całego świata, a szczególna uwaga - jak podkreślają organizatorzy - zostanie poświęcona tym dokumentom, które pokazują ludzi aktywnie działających na rzecz ekologii, praw człowieka oraz warunków pracy.