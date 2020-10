Wyzwania duszpasterskie Kościoła w Polsce i stan prac nad dokumentem o formacji do kapłaństwa to główne kwestie poruszane podczas zakończonego we wtorek 387. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.

Posiedzenie odbywało się w Łodzi i w Pabianicach pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego. Archidiecezja łódzka została wybrana na miejsce obrad ze względu na rozpoczynający się w grudniu jubileusz 100-lecia jej powstania.

Pięć grup roboczych

Jak przypomniał na wtorkowej konferencji prasowej rzecznik Episkopatu ks. Leszek Gęsiak, obrady odbywały się w nowej formie. Hierarchowie dyskutowali w pięciu małych grupach roboczych, a ich tematami były: strategia w czasie i po pandemii, Kościół w Polsce wobec przemian kulturowych, obecność Kościoła w przestrzeni społeczno-politycznej, komunikacja Kościoła i duszpasterstwo parafialne w kontekście przemian.

Sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński zwrócił uwagę, że sprawdziła się nowa forma posiedzenia.

"Podział na grupy sprawił, że mogliśmy w tym samym czasie poruszyć pięć ważnych w tym momencie dla życia Kościoła zagadnień" - mówił na spotkaniu z dziennikarzami. Według niego ten model debatowania pozwala szerzej i głębiej pochylać się nad problemami.

Troska o małżeństwa i rodziny

Biskupi przypomnieli też, że troska o małżeństwa i rodziny jest sprawą priorytetową duszpasterstwa. Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP ks. bp Wiesław Śmigiel zwrócił uwagę, że kiedy mówimy o małżeństwie i rodzinie, to skupiamy się przede wszystkim na kryzysie.

"On jest. Mamy świadomość przeróżnych zagrożeń, kryzysów. Jednak pandemia nam pokazała, że wiele małżeństw i rodzin w tak trudnym czasie potrafi być ze sobą, potrafi się modlić, troszczyć się o siebie" - mówił.

Według niego to pokazuje, że małżeństwa, rodziny są bardzo bezpiecznymi środowiskami.

"Małżeństwa oparte na miłości, wzajemnej pomocy, wzmocnione łaską oraz otwarte na życie są naturalnym środowiskiem wzrostu oraz darem dla Kościoła i społeczeństwa" - czytamy również w komunikacie wydanym po posiedzeniu.

Zdaniem biskupa nie należy tylko skupiać się na problemach i kryzysach rodziny, ale pokazywać też pozytywny jej obraz.

Kościół w czasie i po pandemii

Ważnym tematem była też strategia Kościoła w czasie i po pandemii. Jak mówił biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej bp Marek Marczak, pandemia odzwierciedliła w życiu Kościoła to, co spotykało całe społeczeństwo - brak wspólnoty z innymi ludźmi.

"Ta sytuacja sprawiła, że wiele osób odkryło, że Kościół to jest wspólnota, że stanowią wspólnotę i że tej wspólnoty Kościoła, wiary, im brakuje" - powiedział.

Z kolei abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki podziękował Episkopatowi, że posiedzenie odbyło się w Łodzi i Pabianicach. Przypomniał, że diecezja łódzka jest diecezją i młodą, i starą.

"Diecezja rzeczywiście została założona sto la temu, ale przecież chrześcijaństwo nie przyszło dopiero tutaj sto temu. Wcześniej organizacyjnie diecezja należała od początku XI wieku do archidiecezji gnieźnieńskiej. Mamy szereg parafii, których rodowód wywodzi się jeszcze ze średniowiecza" - powiedział.

Arcybiskup ma nadzieję, że jubileusz diecezji będzie czasem łaski, refleksji nad sobą, nawrócenia, przepraszania Boga za zło, czasem ewangelizacji.

Dokument o formacji kapłaństwa

W komunikacie wydanym po zakończeniu zebrania poinformowano, że w czasie obrad przedstawiono też aktualny stan prac nad dokumentem o formacji do kapłaństwa "Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia". Dokument po zatwierdzeniu przez zebranie Plenarne KEP został przesłany do Kongregacji ds. Duchowieństwa. W procesie wdrażania go w życie konieczne będzie uszczegółowienie takich kwestii, jak: czas propedeutyczny, czas pastoralny, kryteria rozeznawania, rola nauk pomocniczych i inne.

Biskupi podziękowali wszystkim zaangażowanym w walkę z koronawirusem za pomoc chorym i potrzebującym. Wobec narastającej liczby przypadków zachorowań proszą o dalszą pomoc i wzmożoną modlitwę, zwłaszcza w październiku - miesiącu modlitwy różańcowej. Apelują też o stosowanie się do zaleceń sanitarnych.

Komunia na rękę

Przypomnieli, że "nie można zarzucać braku szacunku dla eucharystii osobom pragnącym z różnych powodów przyjąć z wiarą i czcią komunię świętą na rękę". Podziękowali również za wsparcie stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia podczas zbiórki, która odbędzie się 11 października w czasie XX Dnia Papieskiego obchodzonego pod hasłem Totus Tuus.

Obecni na zebraniu włączyli się w dziękczynienie archidiecezji łódzkiej i z miejsc związanych ze św. Faustyną Kowalską i św. Maksymilianem Marią Kolbe udzielają Polakom w kraju i za granicą pasterskiego błogosławieństwa.