Podczas konferencji prasowej w Sejmie marszałek została zapytana, co znalazło się w wyjaśnieniach komendanta głównego policji w sprawie zajścia 28 listopada z posłanką Koalicji Obywatelskiej Barbarą Nowacką. Polityk została potraktowana przez policjanta gazem łzawiącym podczas Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w Warszawie.

- Udział posłów w tych manifestacjach był udziałem w manifestacjach nielegalnych. Nie mogą posłowie mówić o tym, że podejmowali interwencję poselska, ponieważ w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora jest enumeratywnie wymienione, czym jest interwencja poselska. Tutaj, w tym przypadku, nie miała ona miejsca - powiedziała Elżbieta Witek.

- Mielibyśmy do czynienia z interwencją poselską w dosłownym tego słowa znaczeniu, gdyby ci posłowie uczestniczący w manifestacjach napisali oficjalne pismo do instytucji, na przykład komendanta głównego policji czy komendanta miejskiego policji, i czekali na odpowiedź, zgodnie z ustawą, 14 dni - stwierdziła Witek.

Taśmy Neumanna

Marszałek Sejmu odniosła się też do sprawy Sławomira Neumanna, przeciwko któremu prokuratura skierowała akt oskarżenia w sprawie możliwych nieprawidłowości w resorcie zdrowia w latach 2012-2014. Neumann był wówczas wiceministrem.

- Chciałam przypomnieć, co pan Sławomir Neumann mówił na zarejestrowanych taśmach. Mówił, że "wszyscy ci, którzy są członkami Platformy Obywatelskiej mogą czuć się bezpiecznie, natomiast jeśli PiS-owska prokuratura kiedyś rozpocznie postępowanie w tych kwestiach, to uznamy to za działania polityczne przeciwko PO" - mówiła. - To najlepiej obrazuje, o co w tym wszystkim chodzi - dodała.

W 2019 r. TVP Info opublikowała nagranie rozmowy Neumanna z lokalnymi działaczami PO z Tczewa, która odbyła się pod koniec 2017 r. w Gdańsku. Polityk w wulgarny sposób wypowiadał się w niej na temat sytuacji w tym mieście. Rozmowa dotyczyła też ewentualnych zarzutów prokuratorskich dla związanych z PO prezydentów miast. Lider pomorskiej PO zadeklarował, że stanie murem za wszystkimi, którzy mają problem z prawem, warunkiem jest jednak członkostwo w Platformie.

"Pamiętaj: jedna zasada jest dla mnie święta, k... Naucz się tego, jak będziesz o czymkolwiek rozmawiał. Jak będziesz w Platformie, będę cię bronił, k..., jak niepodległości. Jak wyjdziesz z Platformy, to masz problem" - mówił Neumann w nagranej rozmowie.

Prokuratura poinformowała, że oprócz posła KO aktem oskarżenia objęty został także Adam T., ówczesny dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Stawiane zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień służbowych w celu ociągnięcia korzyści majątkowych w kwocie 13,5 mln zł przez warszawską klinikę medyczną.

