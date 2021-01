- Trzeba słuchać swojego ciała i adaptować się do zimna krok po kroku. Nie słuchajmy ego, bo to nas może zgubić – mówi Interii Michał Sroka, certyfikowany instruktor metody Wima Hofa, holenderskiego "Człowieka Lodu". Przypomina też o przeciwskazaniach.

Zdjęcie Morosowanie może być korzystne dla naszego zdrowia, pod warunkiem, że podejdziemy do niego odpowiedzialnie /Artur Barbarowski /East News

Morsowanie staje się w Polsce coraz bardziej popularne. Niestety, w trakcie hartowania zdarzają się poważne wypadki. Tylko w ten weekend służby ratunkowe informowały o dwóch tragicznych w skutkach przypadkach.

Reklama

Na jeziorze w Urszulewie zginął mężczyzna , który próbował przepłynąć pod lodem. Z kolei kobieta, która chciała zdobyć Babią Górę ubrana jedynie w szorty i stanik, trafiła na odział intensywnej terapii. Jej stan jest ciężki .



Polski "iceman" Michał Sroka podkreśla, że morsowanie może przynieść wiele korzyści dla zdrowia, ale należy się do niego odpowiednio przygotować i postępować odpowiedzialnie.



- Trzeba słuchać swojego ciała, adaptować się do zimna krok po kroku. Nie słuchajmy ego, bo to nas może zgubić. Przy pracy z zimnem bardzo ważna jest aktywność fizyczna. Najgorzej adaptują się osoby, które mają siedzący tryb życia, mało się ruszają. Warto zacząć od spacerów, nawet 20-30 minut dziennie ożywi nasz organizm i przygotuje do kolejnego kroku, czyli ćwiczeń oddechowych - wyjaśnia.

Jak mówi ekspert, trenowanie oddychania jest bardzo ważnym elementem, ponieważ dotleniony organizm znacznie lepiej funkcjonuje w warunkach ekstremalnych, jak np. przebywanie w lodowatej wodzie.

Wchodząc do wody, należy przede wszystkim pamiętać o bezpieczeństwie. - Jeśli przeciągniemy pobyt w wodzie zbyt długo, w najlepszym wypadku możemy dostać drgawek, w najgorszym - możemy wpaść w hipotermię, nabawić się odmrożeń. Tego nie chcemy, przecież mieliśmy się poczuć zdrowiej, a nie zyskać nowe problemy. Dlatego też uczmy się i wchodźmy w ten świat bardzo wymiernych korzyści odpowiedzialnie - podkreśla.

Specjalista odradza wchodzenie do akwenów w pojedynkę i przypomina również o przeciwskazaniach.

- Epilepsja, ciąża, poważne problemy z układem krwionośnym i sercem, ciężka niewydolność płuc, zaawansowana astma i objaw Raynauda to główne przeciwwskazania. Wracając jeszcze do korzystania z dobrodziejstw zimna, chciałbym dodać, żeby robić to krótko, ale systematycznie. Nie chodzi o to, żeby zanurzyć się raz na dziesięć minut, a potem przez wiele godzin, a nawet dni, nie móc ogrzać organizmu. To jest zbyt nieodpowiedzialne i niebezpieczne działanie, zupełnie nie o taki bodziec chodzi - wyjaśnia Michał Sroka.