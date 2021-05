Środa to drugi dzień egzaminu ósmoklasisty 2021. Przyszedł czas na sprawdzenie wiedzy z matematyki. O godz. 9:00 rozpocznie się sprawdzian z tego przedmiotu i potrwa 100 minut. W tym roku ze względu na pandemię i naukę zdalną zadań otwartych ma być mniej niż w ubiegłych latach.

Zdjęcie Uczniowie i nauczyciele przed egzaminem ósmoklasisty 2021 w Szkole Podstawowej nr 21 w Gorzowie Wielkopolskim; zdj. ilustracyjne / Lech Muszyński / PAP

Egzamin ósmoklasisty 2021 z matematyki napisze ponad 360 tys. uczniów klas ósmych w całym kraju. Będzie się on składał z zadań zamkniętych, w których uczniowie muszą wskazać poprawną odpowiedź i zadań otwartych, w których będą musieli pokazać tok rozumowania i przedstawić obliczenia. Ze względu na pandemię i prowadzoną miesiącami naukę zdalną egzamin przeprowadzony będzie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu ub.r., a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Mniej niż w ubiegłych latach ma być zadań otwartych.

Arkusz CKE egzaminu ósmoklasisty z matematyki dostępny będzie już dziś. Po południu opublikujemy go także na stronach Interii.





Egzamin ósmoklasisty 2021. Co było na polskim?

We wtorek odbył się egzamin ósmoklasisty 2021 z języka polskiego. Wiemy już, co znajdowało się w arkuszu egzaminacyjnym CKE.



Pierwsze zadania dotyczyły fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, kolejne - tekstu poświęconego filozofii "Przyjaciel mądrości" Tadeusza Płużańskiego. Uczniowie mieli też za zadanie zredagować zaproszenie.



Jeśli chodzi o wypracowanie, które jest zadaniem najwyżej punktowanym, pojawiły się dwa tematy: "Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność stwierdzenia, że w trudnej sytuacji człowiek poznaje samego siebie" lub "Wyobraź sobie, że jeden z bohaterów literackich z lektury obowiązkowej przeniósł się do Twojego świata. Napisz opowiadanie o waszej wspólnej przygodzie, podczas której bohaterowi temu przyznano tytuł Przyjaciela Mądrości".

Nauczyciele, których poprosiliśmy o ocenę poziomu trudności egzaminu przyznawali, że polecenia zawarte w arkuszu CKE nie powinny były zaskoczyć uczniów. Polonistka z Poznania Monika Szymańska stwierdza jednak, że z "Panem Tadeuszem" dzieci mogły mieć problem. - Omówienie tej lektury w warunkach zdalnych było karkołomne - przyznaje. Więcej na ten temat piszemy tutaj



Egzamin ósmoklasisty 2021: Dodatkowy termin

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie - 16-18 czerwca.



