​Egzamin ósmoklasisty 2021 z języka polskiego. Jakie tematy?

Zakończył się egzamin ósmoklasisty 2021 z języka polskiego. To pierwszy z trzech, które uczniowie mieli do napisania na zakończenie szkoły podstawowej. Uczniowie mieli do dyspozycji 120 minut. Po godz. 13:00 opublikujemy na Interii arkusz. Mamy już pierwsze relacje po egzaminie.

Zdjęcie Zakończył się egzamin z języka polskiego / PAP/Lech Muszyński / PAP

Z pierwszych relacji wynika, że w tym roku na egzaminie z języka polskiego jeden z tematów wypracowania było pytanie: "czy ludzie w trudnych sytuacjach odkrywają samego siebie?"

Uczniowie, którzy wybrali opowiadanie, musieli wyobrazić sobie spotkanie z bohaterem jednej z obowiązkowych lektur i napisać o tym, jak ten bohater staje się "przyjacielem mądrości".

W tym roku uczniowie zmierzyli się również z interpretacją fragmentów "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.

Egzamin ósmoklasisty 2021 z języka polskiego na poziomie składał się - jak co roku - z dwóch części. W pierwszej uczniowie musieli rozwiązać test, który składał się zarówno z pytań zamkniętych, jak i otwartych. W drugiej napisać wypracowanie. Do wyboru mieli dwóch tematy.

Kiedy wyniki?

Prace zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają tydzień później.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Co jeśli uczeń nie będzie mógł przystąpić do egzaminu?

Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie - 16-18 czerwca.