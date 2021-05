Egzamin ósmoklasisty 2021 z języka obcego. Gdzie szukać arkuszy?

W czwartek uczniowie przystąpią do ostatniej części egzaminu ósmoklasisty 2021, czyli sprawdzianu z języka obcego. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00. Podobnie jak w pierwszych dwóch dniach egzaminu ósmoklasisty około godziny 13.00 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze zadań. Chwilę później znajdziecie je też w Interii.

Zdjęcie Egzamin ósmoklasisty w Poznaniu w 2020 roku, zdjęcie ilustracyjne / WALDEMAR WYLEGALSKI/POLSKA PRESS / East News

Reklama

Egzamin ósmoklasisty 2021 składa się z trzech części - egzaminu z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Wszystkie przedmioty zdawane są w formie pisemnej.

Reklama

W tym roku do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło około 360 tys. uczniów z 12,7 tys. szkół podstawowych w kraju.

Z powodu pandemii i konieczności prowadzenia nauki zdalnej egzamin odbywa się według wymogów przedstawionych w grudniu 2020 roku. Wymogi te stanowią zawężony katalog wymagań z podstawy programowej.

Egzamin ósmoklasisty. Arkusze CKE

Uczniowie mają już za sobą egzamin z języka polskiego i matematyki.

Na egzaminie z polskiego były zadania zamknięte i otwarte. Łącznie do rozwiązania było 18 zadań. Odnosiły się one m.in. do dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu: fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza oraz fragmentu tekstu Tadeusza Płużańskiego "Przyjaciel mądrości" o mądrości według Arystotelesa.

Cały arkusz CKE z języka polskiego znajdziecie TUTAJ

Z kolei egzamin z matematyki zawierał 19 zadań - 15 zamkniętych i cztery otwarte.



By poprawnie rozwiązać zadania uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu m.in. wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, np. na potęgach, pierwiastkach i procentach oraz udowodnić znajomość figur i brył geometrycznych.

Arkusz CKE z matematyki opublikowaliśmy TUTAJ

W Interii znajdziecie też arkusze CKE z egzaminu ósmoklasisty z języka obcego. Opublikujemy je w czwartek tuż po 13.00.

Egzamin ósmoklasisty warunkiem ukończenia szkoły

Przypomnijmy jeszcze, że przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty to warunek ukończenia szkoły podstawowej. Jego wynik wpływa na możliwość przyjęcia do wybranej szkoły ponadpodstawowej. Połowa punktów kwalifikujących do przyjęcia to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa jest określana na podstawie świadectwa i innych osiągnięć ucznia.

Wyniki - ogólnopolskie i indywidualne - egzaminu ósmoklasisty poznamy 2 lipca.