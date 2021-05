W środę uczniowie napisali egzamin ósmoklasisty z matematyki. Matematyka to druga, po języku polskim, część egzaminu ósmoklasisty 2021. Chcecie się przekonać, co było na egzaminie? Jeśli tak, to jesteście w dobrym miejscu. Poniżej publikujemy arkusz CKE z matematyki. Aby ukończyć szkołę podstawową uczeń musi przystąpić do egzaminu ósmoklasisty.

W środę uczniowie zdawali egzamin ósmklasisty z matematyki.

Egzamin z matematyki ósmoklasiści zaczęli pisać o 9.00. Na wypełnienie wszystkich zadań mieli 100 minut.

Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, mógł być przedłużony do 150 minut.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Gdzie szukać arkusza?

Arkusz egzaminu ósmoklasisty CKE opublikowała około godziny 13.00. Możecie go już znaleźć także w Interii.



EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021. ARKUSZ CKE Z MATEMATYKI. POBIERZ TUTAJ

Zdjęcie Arkusz CKE z egzaminu ósmoklasisty 2021 z matematyki / INTERIA.PL

Egzamin trwa trzy dni. Matematyka to druga część tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. We wtorek uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, a w czwartek napiszą z języka obcego.

Egzamin ósmoklasisty. Terminy i warunki

Wszystkie egzaminy mają formę pisemną. CKE poda ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2 lipca. W tym samym dniu indywidualne wyniki otrzymają ósmoklasiści.

Uczniowie klas ósmych muszą przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, by ukończyć szkołę podstawową.

Dla osób, które z powodów losowych lub zdrowotnych nie mogły pisać egzaminu w tym tygodniu, przewidziano termin dodatkowy - 16-18 czerwca.