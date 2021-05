Egzamin ósmoklasisty 2021 - ponad 360 tys. uczniów podejdzie do niego we wtorek 25 maja. W pierwszym dniu młodzież zmierzy się z zadaniami z języka polskiego. Sprawdzamy jakie zadania pojawiły się w poprzednich latach.

Zdjęcie Egzamin ósmoklasisty - uczniowie w jednej z gdańskich szkół. Zdjęcie z 2019 roku / Maciej Kosycarz/KFP/REPORTER / Reporter

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego rozpocznie się we wtorek 25 maja o godzinie 9:00. Uczniowie napiszą go stacjonarnie. Placówki są jednak zobowiązane do zachowania zasad sanitarnych. W tym wietrzenia sali i organizacji przestrzeni tak, by czekając na wejście do szkoły, uczniowie mogli zachować 1,5 m odstęp.

Przy wejściu do szkoły i pomieszczeń, w których będą odbywać się testy, powinien pojawić się płyn do dezynfekcji rąk.

Egzamin ósmoklasisty. Jak wyglądał w poprzednich latach

Po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Ze względu na reformę edukacji, zgodnie, z którą zlikwidowana gimnazja. Egzamin z każdego przedmiotu, w tym języka polskiego, obejmował wiadomości zapisane w podstawie programowej, przygotowanej oddzielnie dla każdego z przedmiotów ‎nauczanych w klasach I-VIII.

W tym roku, ze względu na pandemie, egzamin odbędzie się na podstawie wytycznych egzaminacyjnych.

Język polski arkusz 2020 r.

W zeszłym roku na egzaminie ósmoklasisty pojawiły się lektury: "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza oraz "Artysta" Sławomira Mrożka.

Na podstawie przytoczonych fragmentów uczniowie odpowiedzieli na pytania. Wśród nich o to, czy postać Koguta, z opowiadania Mrożka przypomina Nerona z "Quo vadis".

W innym z zadań otwartych ósmoklasiści spośród elementów graficznych wybierali te, które kojarzą im się z twórczością Sienkiewicza. Swoją odpowiedź uzasadniali w arkuszu.

Rok wcześniej uczniowie zmierzyli się z interpretacją "Małego księcia", oraz odpowiedzieli na pytania na podstawie tekstu Krzysztofa Teodora Toeplitza "Początki kina"

Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego składał się z dwóch części. Pierwsza opierała się na zadaniach związanych z dwoma tekstami: literackim i nieliterackim (naukowym, popularnonaukowym albo publicystycznym). W druga części arkusza uczniowie wybierali jeden z dwóch tematów wypracowań. W wypowiedzi pisemnej ósmoklasiści musieli wykorzystywali minimum 200 słów.

Czego spodziewać się w tym roku?

W 2021 r., ze względu na epidemię COVID-19 egzamin odbędzie się na podstawie wymagań egzaminacyjnych i potrwa 120 minut.

Wytyczne przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Na ich podstawie uczniowie byli przygotowywani do nadchodzących egzaminów w czasie zdalnych lekcji.