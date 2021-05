Egzamin ósmoklasisty 2021. Angielski, niemiecki i inne języki obce. Arkusze CKE

W czwartek uczniowie napisali ostatnią część egzaminu ósmoklasisty 2021 - egzamin z języka obcego. Najwięcej osób wybrało język angielski. Na drugim miejscu znalazł się język niemiecki. Poniżej publikujemy arkusze CKE z zadaniami z dzisiejszego egzaminu.

Zdjęcie Egzamin ósmoklasisty w jednej ze szkół w Gorzowie Wielkopolskim. Po 13.00 arkusze CKE z języków obcych / Lech Muszyński / PAP

Egzamin z języka obcego trwał 90 minut. Mógł być przedłużony do 135 minut dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzenia egzaminu.



Najpopularniejszym językiem obcym okazał się w tym roku język angielski. Zdawało go 96,66 proc. uczniów. Na drugim miejscu znalazł się język niemiecki. Do egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu podeszło 2,92 proc. ósmoklasistów. Pozostałe języki obce (francuski, hiszpański, rosyjski i włoski) zdawało łącznie 0,42 proc.



Ogólnie w 2021 roku do egzaminu ósmoklasisty podeszło 360 tys. uczniów z prawie 13 tys. szkół podstawowych w Polsce.



Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Uzyskane z niego wyniki stanowią połowę punktów w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Na drugą połowę składają się stopnie ze świadectwa oraz inne osiągnięcia ucznia.

Arkusze CKE. J. angielski, niemiecki i inne

Jak co dzień od początku egzaminu ósmoklasisty także i dziś publikujemy w Interii arkusze CKE z zadaniami. Poniżej możecie znaleźć arkusze CKE z angielskiego, niemieckiego oraz pozostałych języków obcych.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021. ARKUSZ CKE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Pobierz TUTAJ



NAGRANIA. JĘZYK ANGIELSKI

Transkrypcja nagrań. Język angielski



EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. ARKUSZ CKE MOŻNA POBRAĆ TUTAJ



NAGRANIA. JĘZYK NIEMIECKI

Transkrypcja nagrań. Język niemiecki

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021. JĘZYK HISZPAŃSKI. ARKUSZ CKE

NAGRANIA. JĘZYK HISZPAŃSKI

Transkrypcja nagrań. Język hiszpański

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021 Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO. ARKUSZ CKE DO POBRANIA TUTAJ

NAGRANIA. JĘZYK FRANCUSKI

Transkrypcja nagrań. Język francuski

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021. JĘZYK ROSYJSKI. POBIERZ ARKUSZ CKE

NAGRANIA. JĘZYK ROSYJSKI

Transkrypcja nagrań. Język rosyjski

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021 Z JĘZYKA WŁOSKIEGO. ARKUSZ CKE

NAGRANIA. JĘZYK WŁOSKI

Transkrypcja nagrań. Język włoski



Egzamin ósmoklasisty. Arkusze z j. polskiego i matematyki

Uczniowie mają już za sobą także egzaminy z języka polskiego i matematyki.

Na egzaminie z polskiego były zadania zamknięte i otwarte. Łącznie do rozwiązania było 18 zadań. Odnosiły się one m.in. do dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu: fragmentu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza oraz fragmentu tekstu Tadeusza Płużańskiego "Przyjaciel mądrości" o mądrości według Arystotelesa.

Cały arkusz CKE z języka polskiego znajdziecie TUTAJ

Z kolei egzamin z matematyki zawierał 19 zadań - 15 zamkniętych i cztery otwarte.



By poprawnie rozwiązać zadania uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu m.in. wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, np. na potęgach, pierwiastkach i procentach oraz udowodnić znajomość figur i brył geometrycznych.

Arkusz CKE z matematyki opublikowaliśmy TUTAJ

Wyniki z egzaminu ósmoklasisty 2021 zostaną opublikowane przez CKE 2 lipca.

