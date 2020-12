Egzamin ośmioklasisty i maturalny: Opublikowano aneksy dotyczące zmian

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w poniedziałek aneksy do informatorów o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów oraz aneksy do informatorów maturalnych z poszczególnych przedmiotów. Aneksy dotyczą zmian w egzaminach przeprowadzanych w 2021 roku.

Decyzją ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka w związku z epidemią koronawirusa i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej, w 2021 r. egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Minister w październiku powołał zespoły ekspertów, które przeanalizowały wymagania określone w podstawie programowej, następnie dokonując ich cięć lub modyfikacji opracowały wymagania. W połowie grudnia szef resortu edukacji podpisał rozporządzenie o formule egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, jaka będzie obowiązywać w 2021 r. Zawiera ono w załącznikach wymagania egzaminacyjne.

Konsekwencją wprowadzonych zmian jest konieczność wydania przez Centralną Komisję Egzaminacyjną aneksów do informatorów o egzaminach.

Informatory to dokumenty zawierające najważniejsze informacje na temat: egzaminu (m.in. czas jego trwania), opis arkusza egzaminacyjnego (m.in. struktura budowy arkusza, liczba zadań i ich punktowanie), opis zadań, zasady oceniania oraz przykładowe zadania z rozwiązaniami. Do każdego typu egzaminu oraz do każdego przedmiotu opracowany jest osobny informator.

Opublikowane aneksy do informatorów zawierają wymagania egzaminacyjne, które będą obowiązywały na egzaminie ósmoklasisty i na maturze w 2021 r. Zawierają też informacje o innych wprowadzonych zmianach, m.in. zmniejszeniu liczba zadań w arkuszu egzaminacyjnym, zmniejszonej liczbie punktów możliwych do uzyskania. Wskazano też, które zadania z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami egzaminacyjnymi zostały anulowane.

Aneksy do informatorów są dostępne na stronie internetowej CKE https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/ i https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/.

Na egzaminie ósmoklasisty uczniowie muszą obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego.

Maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym).

W 2021 r. abiturienci nie będą musieli przystąpić do obligatoryjnego dotąd jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni tak jak dotąd będą mogli przystąpić do sześciu takich egzaminów (egzaminy te są przeprowadzane tylko na jednym na poziomie - rozszerzonym).

Nie będzie też na maturze obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostaną one tylko dla tych abiturientów, którzy potrzebują wyników z tych egzaminów do rekrutacji na studia zagranicą.