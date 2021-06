Dzień Ojca. Życzenia od pary prezydenckiej

"Z okazji dzisiejszego wyjątkowego święta - Dnia Ojca - prosimy o przyjęcie najlepszych życzeń i gratulacji. Niech w domach Panów zagości atmosfera szczególnej radości, bliskości i serdeczności. Niech będzie to dzień, w którym najpełniej będzie można odczuć dziecięcą miłość, wdzięczność, szacunek i przywiązanie. Życzymy satysfakcji z osiągnięć młodszych i starszych pociech oraz udanych starań o to, aby zapewnić im szczęśliwe dzieciństwo i dobry start w dorosłe życie" - napisali prezydent Andrzej Duda oraz pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda w życzeniach, które zamieszczono na stronie internetowej prezydenckiej kancelarii.

Para prezydencka podkreśliła, że tata to lojalny obrońca i przyjaciel, czuły opiekun i towarzysz zabaw, autorytet i stanowczy wychowawca, nauczyciel postaw moralnych i patriotycznych. "Bez wątpienia jest jedną z najważniejszych osób w życiu zarówno chłopców, jak i dziewcząt. Spełnienie, które niesie ze sobą odpowiedzialne ojcostwo, łączy się z radością współtworzenia rodzinnego szczęścia oraz ze świadomością, że w ten sposób budowane są więzi naszej wspólnoty" - czytamy w życzeniach.

"Pogody ducha i harmonii"

Prezydent wraz z małżonką zwrócili uwagę, że czas zmagań z pandemią Covid-19 okazał się też kolejnym dowodem na to, że "ojcowskie poświęcenie, zaradność, opanowanie i wytrwałość to nieoceniony skarb każdej rodziny".

"Za to wszystko pragniemy dzisiaj najserdeczniej podziękować. Najbardziej jednak życzymy Panom, sobie i wszystkim polskim rodzinom, aby trudy i problemy związane z epidemią skończyły się jak najszybciej. Ufamy, że stopniowy powrót do normalności i zwycięstwo nad pandemią ułatwią Panom wypełnianie obowiązków domowych i zawodowych - przynosząc także więcej okazji do odpoczynku i relaksu w gronie najbliższych" - czytamy.

"Drodzy Ojcowie! Życzymy dobrego zdrowia, pogody ducha, dostatku i harmonii w życiu rodzinnym oraz spełnienia marzeń. Wszystkiego dobrego!" - napisała para prezydencka.

