Dzień Matki 26 maja. Dziękujemy mamom za ich poświęcenie

Dzień Matki obchodzimy 26 maja. To wyjątkowe święto, bo w tym dniu dziękujemy mamom za ich obecność. W sposób szczególny Fundacja Polsat postanowiła docenić mamy swoich podopiecznych za codzienny trud i poświęcenie włożone w opiekę nad swoimi pociechami. Ponadto, dzięki współpracy z naszymi partnerami wsparcie otrzymają potrzebujące mamy z powiatu otwockiego. Również w Święto wszystkich mam w Internecie będzie dostępny odcinek specjalny programu #JesteśmyDlaDzieci, który premierę miał w Polsat News w niedzielę, 23 maja.

Zdjęcie Dzień Mamy obchodzimy 26 maja / Fundacja Polsat / materiały prasowe

26 maja to wyjątkowy dzień, w którym swoje święto obchodzą wszystkie mamy. Dla każdego dziecka to prawdziwa superbohaterka, która zawsze stanie w jego obronie, pomoże, sprosta wszystkim wyzwaniom, a jej superkostium to po prostu matczyna miłość.

Fundacja Polsat w tym roku postanowiła w szczególny sposób docenić i podziękować mamom swoich podopiecznych. To one, każdego dnia walczą z przeciwnościami losu, zmagają się z różnymi trudnościami, które napotykają opiekując się swoimi dziećmi, często ponad własne siły. Bycie mamą niepełnosprawnego dziecka, które potrzebuje m.in. leczenia i rehabilitacji to zajęcie wymagające 24-godzinnej obecności. Są dla nich całym światem, nigdy się nie poddają i walczą o lepsze jutro.

- Rola Matki w moim przekonaniu i doświadczeniu, to jedna z najpiękniejszych ról w życiu kobiety. Staramy się być dla swoich dzieci wszystkim: karmicielkami, opiekunkami, nauczycielkami życia a jednocześnie przyjaciółkami. Rola wymagająca ale jakże wdzięczna i przynosząca nam - Matkom ogromną satysfakcję. Wyzwala w nas ogromne pokłady miłości, serca i poświęcenia. Matki dzieci obarczonych chorobami, niepełnosprawnością dla mnie matki , która wychowała czworo dzieci są ABSOLUTNYMI BOHATERKAMI. Podziwiam Ich wielką miłość i oddanie swoim dzieciom. SĄ WIELKIE - mówi Krystyna Aldridge-Holc, Prezes Fundacji Polsat.

Fundacja Polsat zapytała również mamy podopiecznych, co dla nich oznacza bycie mamą. Ich zdjęcia wraz z podopiecznymi oraz odpowiedziami na te ważne pytanie będzie można zobaczyć w mediach społecznościowych, na stronie Fundacji Polsat oraz w reklamie outdoorowej w przestrzeni miejskiej.

- Niejednokrotnie przedstawiamy historie naszych podopiecznych, którzy zmagają się ze swoimi chorobami. Ci mali pacjenci, każdego dnia stoją przed różnymi wyzwaniami. Jednak nie są to tylko i wyłącznie ich wyzwania, to także wyzwania całej rodziny, a przede wszystkim ich mam. Bo to one poświęcają całą siebie, pracę, czas, dla swojego niepełnosprawnego dziecka. A to wszystko po prostu z miłości. Dlatego też chcemy 26 maja podziękować, w dniu ich święta, mamom naszych podopiecznych. Docenić ich heroiczny wysiłek, trud codziennego dnia i to, że po prostu są ze swoimi dziećmi, w każdej sytuacji - mówi Małgorzata Nawrocka, Przewodnicząca Rady Fundacji Polsat.

Wsparcie dla potrzebujących mam od Fundacji Polsat oraz partnerów

To jednak nie wszystko, co z okazji Dnia Mamy przygotowała Fundacja Polsat. W tym wyjątkowym dniu, wraz z partnerami - firmą Artsana, właścicielem marek Chicco i Recaro oraz firmą Clochee Fundacja postanowiła wesprzeć potrzebujące mamy i kobiety w ciąży. Przekazane im zostaną zestawy pielęgnacyjne dla mam i niemowląt, a także akcesoria dla dzieci. Fundacja Polsat dotarła do nich, dzięki współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej powiatu otwockiego.

- Dzień Matki to okazja, żeby podziękować wszystkim mamom za ich trud i poświęcenie, jaką obdarzają swoje dzieci. Firma Artsana wie, że mamy zasługują na wszystko, co najlepsze, nie tylko w dniu swojego święta. W tym szczególnym dniu chcemy również zwrócić uwagę na samotne matki, które zmagają się z poważnymi życiowymi problemami. Chcemy pokazać, że nie jesteśmy obojętni i z ogromną radością wspólnie z Fundacją Polsat - wysyłamy im mały prezent - mówi dyrektor zarządzający Artsana Poland, Gianluca Migliorisi.

- Jako mama dobrze wiem, że najważniejsze dla kobiet jest dobro dziecka. Jako kobieta doskonale rozumiem, że każda mama chce czuć się dobrze w swojej skórze - mówi Daria Prochenka - założycielka i prezes Clochee.

Odcinek specjalny #JesteśmyDlaDzieci

23 maja, z okazji Dnia Mamy na antenie Polsat News emitowany był odcinek specjalny #JesteśmyDlaDzieci, będący skarbnicą wiedzy na temat świadomego przygotowania do ciąży oraz opieki okołoporodowej. To temat bardzo ważny dla przyszłych mam i par planujących założenie rodziny. Wśród gości programu wystąpili: dr Natalia Mazanowska, ginekolog, położnik, perinatolog z oraz dr Paweł Krajewski ordynator Oddziału Neonatologii Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka, a także prof. Mirosław Wielgoś, ginekolog-położnik oraz m. in Konsultant Krajowy w Dziedzinie Perinatologii. Odcinek specjalny #JesteśmyDlaDzieci będzie dostępny w Internecie na portalu polsatnews.pl oraz na IPLA.tv.

Fundacja Polsat rozpoczęła swoją działalność statutową 6 grudnia 1996 roku. Została powołana do życia przez Telewizję Polsat, która jako pierwsza stacja komercyjna w Polsce zaangażowała się w działalność charytatywną. Nadrzędnym celem Fundacji Polsat od zawsze jest ratowanie zdrowia i życia dzieci i właśnie dlatego od blisko 25 lat "Jesteśmy dla dzieci."