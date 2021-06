Dzień Dziecka. Świętujemy od prawie 70 lat, Google ze specjalnym logo

Dziś Dzień Dziecka. W Polsce obchodzi się go prawie od 70 lat. Z okazji tego święta wyszukiwarka Google wyświetla okolicznościowe logo. Życzenia dla dzieci złożył także rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak.

Zdjęcie Dziś Dzień Dziecka / Thomas A. Ferrara/Newsday RM / Getty Images

Reklama

Napisane kolorową kredą i ozdobione rysunkami - takie logo z okazji Dnia Dziecka wyświetla dziś wyszukiwarka Google. Po kliknięciu w nie, czytelnik jest odsyłany do informacji o święcie. Czego możemy się dowiedzieć?

Reklama

Dzień Dziecka to święto najmłodszych na całym świecie. Po raz pierwszy w Polsce obchodzono je w 1950 roku. Od 1952 święto to wpisano w kalendarz na stałe.

Inicjatorem Międzynarodowego Dnia Dziecka była organizacja The International Union for Protection of Childhood, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. Nie we wszystkich krajach święto jest obchodzone tego samego dnia.

Z okazji Dnia Dziecka od 1994 tego dnia w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży.

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka życzenia najmłodszym złożył RPD Mikołaja Pawlaka. "To wspaniałe, radosne święto. Myślę, że najważniejsze życzenie to takie, by ten rok szkolny już się zakończył. I mogę oficjalnie, jako Rzecznik Praw Dziecka właśnie takie życzenia złożyć" - powiedział Pawlak w nagraniu.

"Uznajemy ten rok za zakończony. A ostatnie trzy tygodnie niech będą dla was, dzieciaki. Dużo radości, sportu i spotkania z kolegami i koleżankami. Właśnie na prawdziwej zielonej szkole" - kontynuował.

Życzył dzieciom zielonej szkoły "na boisku, w lesie, w parku, na basenie, bylebyście jak najwięcej sportu uprawiali".

Zwrócił się również z prośbą i apelem do nauczycieli. - Nie egzaminujmy już, nie stresujmy naszych dzieci, naszej młodzieży. Niech to będzie czas prawdziwej zielonej szkoły te trzy tygodnie. A we wrześniu wrócimy wszyscy, zachęceni do pełnej pracy, nadrobimy tę odrobinę zaległości. Ale teraz dajmy dzieciom prawdziwą zieloną szkołę - powiedział.

Cytowany w komunikacie z okazji Dnia Dziecka, podkreślił, że czas pandemii był ciężką próbą dla wszystkich, w tym dla nauczycieli i dyrekcji szkół. - Jednak przede wszystkim to była ciężka próba dla was, drodzy uczniowie. Musieliście nie tylko przystosować się do nauki zdalnej, ale zostaliście też pozbawieni kontaktu z koleżankami i kolegami, wspólnych zabaw i rozmów, nauki, treningów czy meczów - stwierdził.

Rzecznik wyraził podziw dla dzieci i młodzieży w całej Polsce, że "udało im się to wszystko wytrzymać". Życzył także jak najszybszego nadejścia beztroskich i pełnych radości wakacji.