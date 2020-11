W sobotę obchodzimy w Polsce Dzień Czystego Powietrza, tego dnia rozpoczęło przed rokiem działalność Stowarzyszenie "Program Czysta Polska". Z tej okazji Polsat News i polsatnews.pl pokazują i uświadamiają, czym jest zanieczyszczenie powietrza oraz jakimi metodami można z tym problemem walczyć.

Zdjęcie Z ogrzewaniem można postępować podobnie, jak z zużyciem wody lub prądu i stosować wówczas, kiedy są potrzebne /Polsat News

Obchodzony w sobotę Dzień Czystego Powietrza powinien wywołać refleksję, zainspirować do działań oraz do zmian nawyków niekorzystnych dla środowiska. Często wielu z nas nie ma pojęcia, w jak prosty sposób można pomóc przyrodzie, a przez to wpłynąć na jakość powietrza.

W Polsce rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim powrócił problem smogu. Skuteczne i ergonomiczne ogrzewanie mieszkań, to jeden ze sposobów na zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza.

Zdrowe 20 stopni

Według lekarzy najzdrowsza temperatura dla organizmu człowieka to 20 stopni Celsjusza. Poprzez zmianę średniej temperatury w pomieszczeniu tylko o jeden stopień można zyskać również finansowo. Niemarnowanie ciepła to oszczędność na rachunkach około 5-8 proc.

Na stronie 20stopni.pl można samodzielnie wyliczyć, co się stanie, gdy zmniejszymy temperaturę. Na przykład przy 20 stopniach emisja dwutlenku węgla zmniejszy się 10 proc., a rachunki będą niższe o 10-15 proc. W przypadku zwiększenia temperatury o 3 stopnie, zużycie węgla rośnie o 450 tys. ton, a emisja CO2 o 1 mln ton.

Ciepło jak woda

Z ogrzewaniem można postępować podobnie, jak ze zużyciem wody lub prądu i stosować wówczas, kiedy są potrzebne. Przykładowo - nie ma potrzeby ogrzewania pomieszczeń, w których nikt nie przebywa. Jak pokazują badania, większość osób tego nie przestrzega.

W mieszkaniach warto pamiętać, by nie zasłaniać kaloryferów, kontrolować temperaturę, a także zmieniać ją w zależności od użytkowania. Pomieszczenia wietrzyć trzeba krótko a intensywnie, bardzo przydatne są też ekrany zagrzejnikowe.

W Polsce nadal w dużej mierze ciepło jest produkowane z węgla - kontrolując temperaturę w pomieszczeniach, ograniczamy jego spalanie i w ten sposób pomagamy naszemu środowisku.