Do zmian w kierownictwie MAP dojdzie w czwartek - ustaliła nieoficjalnie Interia. Nowym zastępcą Jacka Sasina zostanie Karol Rabenda, członek Partii Republikańskiej (jej liderem jest Adam Bielan), a także prezes stowarzyszenia Republikanie i gdański radny. Do lutego br. Rabenda był wiceprezesem Porozumienia Jarosława Gowina - w wyniku rozłamu został usunięty (wraz z Bielanem) z partii.

Gryglas nie komentuje

Zbigniew Gryglas nie odpowiedział na nasze pytania o dymisję i zawodowe plany. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że ma teraz wziąć urlop.

Gryglas jeszcze w środę brał udział, jako przedstawiciel MAP, w Forum Ekonomicznym w Karpaczu, a także w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Wieczorem oglądał mecz Polski z Anglią na Stadionie Narodowym.

Reklama

O dymisji Gryglasa mówiło się już wielokrotnie. Teraz jest jednak przesądzona, o czym kilka dni temu informował Bielan.

Partia Republikańska Adama Bielana współtworzy Zjednoczoną Prawicę, wkrótce ma zostać podpisana nowa umowa koalicyjna, dzięki której Republikanie mają mieć "swoich" ministrów.

Przypomnijmy: W 2015 roku Zbigniew Gryglas został posłem Nowoczesnej - uzyskał w Warszawie 1011 głosów. Po dwóch latach odszedł - jak tłumaczył, ze względu na różnice światopoglądowe - z partii i dołączył do Porozumienia Jarosława Gowina. W 2019 nie uzyskał reelekcji, ale został wiceszefem MAP. W lutym 2021 prezydium zarządu Porozumienia (uznające za prezesa partii Jarosława Gowina) zawiesiło go w prawach członka partii, następnie decyzją sądu koleżeńskiego został wykluczony z ugrupowania. Następnie dołączył do Partii Republikańskiej.