Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę na PiS zagłosowałoby 33,5 proc. badanych, na Polskę 2050 Szymona Hołowni - 21,9 proc. - wynika z sondażu United Surveys dla Dziennika Gazety Prawnej i RMF FM. Poparcie Koalicji Obywatelskiej wynosi z kolei 12,1 proc. To najgorszy wynik w historii badań tej sondażowni.

W najnowszym sondażu na prowadzeniu jest Prawo i Sprawiedliwość. Na partię rządzącą głosy oddałoby 33,5 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu uplasowała się Polska 2050 Szymona Hołowni. Na tę partię zagłosowałoby 21,9 proc. badanych.

Podium zamyka Koalicja Obywatelska z poparciem 12,1 proc. To spadek o 6 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca, a jednocześnie najgorszy wynik KO w historii badań sondażowni United Surveys. "Wpływ ma na to najprawdopodobniej sytuacja wokół unijnego Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy. KO wstrzymało się od głosowania za ratyfikacją decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej" - podaje rmf24.pl

Do Sejmu weszłyby jeszcze dwie partie: Lewica, która może liczyć na 9,6 proc. i Konfederacja - 8,6 proc. Progu wyborczego nie przekroczyłaby Koalicja PSL-Koalicja Polska z wynikiem 4,3 proc. 9,9 proc. badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Chęć wzięcia udziału w wyborach zadeklarowało 51,8 proc. respondentów.





Głosowanie a lider partii



United Surveys zapytało także respondentów o to, jak głosowaliby, gdyby doszło do zmian liderów partii - gdyby zwiększył się udział prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w KO oraz rozpoczęła się zapowiadana współpraca byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego z PSL-em.



Wówczas na Zjednoczoną Prawicę pod przywództwem Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego zagłosowałoby 34 proc. wyborców. Głos na Polskę 2050 Szymon Hołowni deklaruje 19,6 proc. badanych. Koalicja Obywatelska z Rafałem Trzaskowskim i Borysem Budką na czele poprawiłaby nieco swoje badania - na taką formację chęć głosu deklaruje 15,7 proc. badanych. Na Lewicę Włodzimierza Czarzastego, Adriana Zandberga i Roberta Biedronia zagłosowałoby 9,1 proc.



Do Sejmu dostałaby się także Konfederacja z Krzysztofem Bosakiem, Arturem Dziamborem i Grzegorzem Braunem jako liderami (6,9 proc.), a także PSL, w którym prym wiedliby Władysław Kosiniak-Kamysz i Bronisław Komorowski. Na taką Koalicję Polską głos oddałoby 6,4 proc.



8,4 proc. badanych nie jest w stanie wskazać partii, na którą by zagłosowało.



Sondaż został zrealizowany 11 maja metodą CATI na próbie 1000 osób.