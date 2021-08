We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy "o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw", którego autorem jest ministerstwo rodziny i polityki społecznej.

Celem zmian w projekcie "Rodzina 500 plus" ma być "optymalizacja procesu przyznawania i obsługi świadczenia".

Do tej pory na wypłaty przeznaczono ponad 157 mld zł. Według wyliczeń rządu programem objętych jest prawie 6,5 mln dzieci.

Zmiany w 500 plus

Jedną z głównych zmian ma być możliwość złożenia wniosku o 500 plus wyłącznie przez internet. Jak tłumaczą autorzy projektu, spowodowane jest to m.in. wzrostem wykorzystania kanałów elektronicznych do obsługi świadczeń.

W 2018 r. 32,3 proc. wniosków zostało złożonych przez internet. W 2019 r. było to 65,8 proc., a w pierwszych czterech miesiącach 2021 r. 84 proc.

Od stycznia pieniądze z 500 plus nie będą także wypłacane w gotówce. Jak podkreślają autorzy projektu, wśród osób otrzymujących świadczenia na rzecz dzieci - takie jak m.in. świadczenia rodzinne, czy świadczenie wychowawcze - jedynie w przypadku niespełna 2 proc. osób wypłata odbywa się w innej formie niż na rachunek bankowy.

"Proponowane rozwiązanie to nie tylko optymalizacja procesu i redukcja kosztów obsługi. To także ograniczenie ryzyka zarażenia COVID-19 - m.in. poprzez eliminację ryzyka przenoszenia koronawirusa na dokumentach papierowych oraz środkach pieniężnych, jak i eliminację bezpośrednich kontaktów z innymi osobami przy osobistym składaniu wniosków" - tłumaczą.

Do tej pory program obsługiwały gminy. Po zmianach przyjmowaniem wniosków i wypłatą świadczeń ma zajmować się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wśród zmian, na które zwraca uwagę KPRM, jest także "wypłata świadczeń wychowawczych w pełnej wysokości osobom, które dotychczas były pozbawione tego świadczenia lub pobierały je w obniżonej wysokości".

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.