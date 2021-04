Drugie gniazdo sokołów w Tatrach. Zamknięto kolejne ścieżki taternickie

W rejonie Kazalnicy Cubryńskiej w Tatrach sokoły wędrowne założyły gniazdo. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) zdecydowały więc o zamknięciu tego rejonu dla taterników i narciarzy ekstremalnych.

Na zdj. sokół wędrowny

To już drugie gniazdo założone w ostatnim czasie przez sokoły wędrowne w Tatrach. Przed kilkoma dniami potwierdzono gniazdo sokoła wędrownego we wschodniej ścianie Kościelca. Z tego powodu do połowy lipca zostały zamknięte drogi wspinaczkowe i stoki dla uprawiania narciarstwa ekstremalnego od Komina Drewnowskiego po Żleb Zaruskiego.

"Potwierdziły się doniesienia taterników o drugim gnieździe sokołów wędrownych. Od dziś, 8 kwietnia, zamykamy kolejny rejon wspinaczkowy. Zostanie ponownie otwarty, kiedy sokoli przychówek bezpiecznie opuści gniazdo" - czytamy w komunikacie TPN.

Do końca lipca

Od 8 kwietnia do 31 lipca zamknięte będą drogi wspinaczkowe i linie udostępnione dla narciarstwa ekstremalnego na obszarach: Żleb Krygowskiego - Mały Kocioł Mięguszowiecki - Niżnia Galeria Cubryńska - Cubryńska Kopka oraz z ściany, opadające do Mnichowego Żlebu z Cubryńskiej Kopki, łącznie ze Żlebem Szulakiewicza. Północnym ograniczeniem dla działalności górskiej jest wylot Mnichowego Żlebu - podstawa ściany Kazalnicy Liliowej i Kazalnicy Cubryńskiej do Żlebu Krygowskiego.

Nadal możliwy jest zjazd na nartach z Przełęczy Hińczowej przez Wielką Galerię Cubryńską i Mały Kocioł Mięguszowiecki do Morskiego Oka.

Są pod ścisłą ochroną

Sokoły wędrowne to rzadki i cenny gatunek objęty w Polsce ścisłą ochroną.

Przyrodnicy szacują, że do końca lipca młode sokołów powinny już bezpiecznie opuścić gniazda.