Dr Karol Nawrocki rekomendowany na szefa IPN

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej zarekomendowało dr Karola Nawrockiego na stanowisko prezesa IPN - poinformował przewodniczący tego gremium prof. Wojciech Polak. Decyzję podjęto jednogłośnie. Do tej pory Nawrocki pełnił funkcję dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Zdjęcie Dr Karol Nawrocki rekomendowany na prezesa IPN / Piotr Hukalo / East News

Reklama

Prof. Wojciech Polak przekazał, że we wtorek rozmawiano z kandydatami na szefa Instytutu Pamięci Narodowej.

Reklama

- Po sprawdzeniu przesłanek formalnych, wysłuchaniu kandydatów, po zadaniu im pytań i po długich obradach, Kolegium IPN uznało, że najlepszym kandydatem jest dr Karol Nawrocki - poinformował.

"Znaczący dorobek naukowy"

Przewodniczący Kolegium IPN zapewnił, że obecny szef Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku "spełnił wszelkie przesłanki merytoryczne".

- Przez długie lata pracował w Instytucie Pamięci Narodowej i zna jego specyfikę. Zauważa potrzebę podtrzymania dynamiki działania instytucji przy jednoczesnym uporządkowaniu jej struktury. Jawi się jako świetny menadżer - podkreślił prof. Polak.

Dodał, że Nawrocki widzi potrzebę skoordynowania współpracy pomiędzy IPN a kancelarią prezydenta, kancelarią premiera, MSZ, MON i Ministerstwem Kultury.



- Jako historyk, badacz ma znaczący dorobek naukowy. Decyzję w tej sprawie Kolegium podjęło jednomyślnie - podsumował.

Ma 38 lat

Należący do Kolegium IPN Krzysztof Wyszkowski wskazał, że ważnym czynnikiem, który wpłynął na decyzję o rekomendowaniu Nawrockiego, jest jego duże doświadczenie zawodowe, pomimo młodego wieku.



- Ma 38 lat. Niewielu jest młodych ludzi, którzy dojrzeli do tego, by przewodzić tak dużym instytucjom. Ponadto pan dyrektor ma duże umiejętności zarządcze i łatwość komunikowania się z mediami - powiedział Wyszkowski.

Pięciu kandydatów

O fotel prezesa IPN ubiegało się pięciu kandydatów: dr Adam Buława, dr Marek Chrzanowski, dr Karol Nawrocki, dr Jacek Wiatrowski i dr Paweł Zyzak. Konkurs zorganizowano, ponieważ 2 lipca skończy się pięcioletnia kadencja obecnego szefa IPN Jarosława Szarka.



Jak wynika z informacji, które obiegły media, Szarek nie zdecydował się ubiegać o reelekcję ze względu na kontrowersyjną nominację Tomasza Greniucha na p.o. dyrektora oddziału IPN we Wrocławiu .

"Prawda nie obroni się sama"

Dr Karol Nawrocki jest historykiem i specjalistą ds. zarządzania zasobami ludzkimi. W 2013 r. został doktorem nauk humanistycznych w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. W IPN zaczął pracę w 2009 r.

Cztery lata temu został dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Wśród kwestii, którymi chciałby się zająć jako prezes IPN, wymienił nawiązanie kontaktu z placówkami dyplomatycznymi, skrócenie procesów decyzyjnych i jasny podział kompetencji. Jedną z pierwszych jego decyzji byłoby powołanie biura nowoczesnych technologii.



Podczas dzisiejszego wysłuchania przez Kolegium IPN podkreślił, że "prawda nie obroni się sama i należy o nią walczyć na arenie międzynarodowej".



Teraz zgodę musi wyrazić Sejm

Zgodnie z ustawą wskazanego przez Kolegium IPN kandydata na szefa Instytutu ostatecznie powołuje Sejm za zgodą Senatu.



Kadencja prezesa IPN trwa pięć lat.