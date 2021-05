- W czerwcu przedstawię rządowi projekt ustawy o jakości i bezpieczeństwie w ochronie zdrowia - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski w Chełmie (woj. lubelskie), gdzie bierze udział w debacie o roli zdrowia w programie "Polski Ład". - Dostosujemy sieć szpitali do potrzeb pacjenta - zapowiedział szef resortu zdrowia. - Finalizujemy budowę platformy do teleporad medycznych - dodał polityk.

- Polski Ład pozwoli nam wyjść z pandemii i zbudować nową drogę, która poprowadzi nas do tego, żeby Polska w kolejnych dekadach rozwijała się dynamicznie w każ dym wymiarze - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski w Chełmskiej Bibliotece Publicznej przed debatą o roli zdrowia w programie "Polski Ład".

- Jako minister zdrowia tego rządu, rządu Zjednoczonej Prawicy, przyjąłem sobie za cel przywrócić sens systemowi ochrony zdrowia w Polsce. Moim celem i celem tego rządu będzie i jest kształtowanie systemu opieki zdrowotnej wokół pacjenta, a nie obok niego - podkreślił.

Niedzielski: Nowy, potężny impuls

- Dzisiaj znajdujemy się w takiej rzeczywistości, że trzecia fala wygasa. Epidemia zwalnia - powiedział polityk. Ocenił, że dzięki ogłoszeniu Polskiego Ładu system ochrony zdrowia "otrzymał nowy, potężny impuls, który nadaje nową perspektywę i roztacza stabilną ścieżkę rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce - powiedział i podkreślił, że odbywa się to "w zupełnie nowej filozofii". - Pieniądze są oczywiście ważne, ale w systemie opieki zdrowotnej najważniejszy jest pacjent - powiedział szef resortu.



- Jeżeli pacjent nie jest postawiony w centrum ochrony zdrowia, to nic nie jest na właściwym miejscu. To pacjent musi kumulować uwagę, musimy mieć zawsze z tyłu głowy (...) obraz, jakie będą skutki wydatkowania tych środków dla pacjentów. Bo możemy kupować kolejne sprzęty, budować nowoczesne bloki, możemy wydawać miliardy złotych, ale jeżeli pacjent nie jest w centrum uwagi tych wszystkich projektów, to to wszystko będzie tworzyło pustkę - powiedział minister zdrowia.

Zapewnił, że konkretne projekty realizujące te założenia "będą się pojawiały systematycznie w kolejnych tygodniach". Pierwszy projekt ma być przedstawiony w tym tygodniu.

- Na jakość nie będziemy żałować środków. Każdy podmiot, każdy szpital, który będzie gwarantował pacjentowi jakość - a my ją będziemy bardzo dokładnie mierzyli - będzie mógł oczekiwać od państwa dodatkowych nakładów, a my tych nakładów nie będziemy żałowali - zapewnił szef resortu zdrowia i zapowiedział, że czerwcu przedstawi rządowi projekt ustawy o jakości i bezpieczeństwie w ochronie zdrowia.

W piątek w Chełmie (woj. lubelskie) rozpoczęła się debata "Polski Ład sposobem na odbudowę zdrowia Polaków po covidzie" dotycząca zawartych w programie Polski Ład propozycji w dziedzinie ochrony zdrowia. Bierze w niej udział minister zdrowia Adam Niedzielski, który ma przedstawić założenia planu "Polski Ład Profilaktyka 40 Plus".

Wydarzenie w Chełmie to pierwsza z planowanych przez PiS dziesięciu debat wyjazdowych, podczas których eksperci mają poruszać poszczególne elementy Polskiego Ładu, czyli nowego programu społeczno-gospodarczego na okres pocovidowy.

Profesjonalizacja obsługi pacjenta

Minister zdrowia wyjaśnił, że jednym z flagowych projektów Polskiego Ładu w dziedzinie ochrony zdrowia będzie profesjonalizacja obsługi pacjenta.

- Chcemy stworzyć profesjonalny system nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. W tym celu już w tej chwili finalizujemy możliwość uruchomienia profesjonalnej platformy do teleporad - poinformował Niedzielski.



Zapewnił, że platforma ta będzie zawierała nowe narzędzia i nie będzie opierała się jedynie o rozmowy telefoniczne. - Jeżeli sprawa nie będzie mogła być obsłużona na tej platformie, pacjent będzie wysyłany do ambulatorium, które jest w jego najbliższym otoczeniu i na dodatek na godzinę, którą umówi bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej - podkreślił były szef NFZ.



Niedzielski zapowiedział, że planowane jest wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, do której każdy będzie miał dostęp poprzez swoje własne internetowe konto pacjenta. - Chodzi o to, żeby to pacjent miał wygodne narzędzia elektroniczne, żeby z tej wygody, jaką dają e-recepty i e-skierowana również mógł korzystać szerzej, w kontekście całej swojej dokumentacji medycznej - tłumaczył minister zdrowia.



Dodał, że rozwijany będzie również system domowej opieki medycznej.



Z kolei od lipca uruchomiony ma zostać program profilaktyki dla każdej osoby powyżej 40 roku życia. Ten bilans zdrowia dla 40-latków będzie polegał na całym pakiecie badań poprzedzonych ankietą, którą pacjenci będą mogli wykonać przy użyciu internetowego konta pacjenta bądź poprzez infolinię. - Po bilansie zdrowia trzeba będzie się skonsultować ze swoim lekarzem rodzinnym. W przypadku konieczności pogłębienia tych badań, trzeba odwiedzić specjalistę. I dlatego uruchamiamy specjalistykę w nielimitowanym dostępie, żeby ten dostęp był ułatwiony, żeby kolejki się skracały - powiedział Niedzielski.

Zdrowie. Pierwszy filar Polskiego Ładu

Zdrowie jest pierwszym filarem Polskiego Ładu. Według jego założeń w najbliższych sześciu latach wydatki na zdrowie mają się zwiększyć do 7 proc. PKB. W 2023 r. mają osiągnąć 6 proc. PKB. Nowe pieniądze mają zostać przeznaczone na inwestycje, cyfryzację, nowe kadry i nowoczesne terapie. Zwiększenie finansowania systemu ochrony zdrowia ma zmniejszyć kolejki, a cyfryzacja ułatwić dostęp do lekarza.

Plan na zdrowie zakłada także utworzenie Funduszu Modernizacji Szpitali i uruchomienie Funduszu Medycznego. Przewiduje też rozwój Centrum Obsługi Pacjenta (pacjent.gov.pl), które ma stanowić kolejny etap cyfryzacji, umożliwiający łatwe zapisy przez internet lub infolinię do lekarza i specjalistów.

Oprócz tego planowane jest zniesienie limitów u specjalistów dla wszystkich Polaków.

Plan zakłada również wprowadzenie wyższych wynagrodzeń kadr medycznych, a także usprawnienie nocnej pomocy lekarskiej i profilaktykę dla osób powyżej 40 lat. Uruchomiony zostanie program badań profilaktycznych finansowany ze środków publicznych.

Program będzie połączony z badaniami w zakresie medycyny pracy. Ma powstać program badawczy nad COVID-19.

Przewiduje się też rozbudowanie Krajowej Sieci Onkologicznej i powstanie Krajowej Sieci Kardiologicznej. Ta ostatnia ma umożliwić nieograniczony dostęp pacjentów kardiologicznych do diagnostyki i terapii, oraz leczenia chorób serca, aby obniżyć śmiertelność z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego.

Zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że PiS chce wprowadzać jesienią pierwsze rozwiązania z Polskiego Ładu.