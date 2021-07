Donald Tusk wraca. Ryszard Terlecki: Kto to jest?

- Kto to jest Tusk? - pytał wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) w kontekście powrotu byłego premiera do polskiej polityki. - My się niczego nie obawiamy - dodał.

Zdjęcie Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki / Piotr Nowak / PAP