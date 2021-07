W sobotę w Warszawie zebrała się Rada Krajowej Platformy Obywatelskiej. Borys Budka ogłosił, że przekazuje stery w partii obecnemu szefowi Europejskiej Partii Ludowej Donaldowi Tuskowi. Były premier wygłosił przemówienie do uczestników zjazdu.

Tusk występując w na posiedzeniu Rady Krajowej PO powiedział o politykach PiS m.in. że jest to "groteskowa grupa ludzi", a mówiąc o rządach Zjednoczonej Prawicy nazwał je "parodią dyktatury". - Idziemy po zwycięstwo, bo się was (PiS-u -red.) nie boimy. Idziemy po zwycięstwo, bo nie jesteśmy bezradni, bo się nie przyzwyczailiśmy do zła, które tutaj uczyniliście - zapowiedział Tusk.

Reklama

Formalnie w sobotę Borys Budka złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego PO, a Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz z funkcji wiceszefów, w ich miejsce na wiceprzewodniczących wybrani zostali Tusk i Budka. - Od tego momentu Donald Tusk wykonuje zadania przewodniczącego partii - poinformował w sobotę rzecznik PO Jan Grabiec.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski pozostaje jednym z wiceprzewodniczącym partii.