- Przejdę od razu do istoty problemu. Wczoraj powiedziałam, że nie przyzwyczaję się do złych rzeczy, które w Polsce się dzieją. Jednym z takich złych standardów jest, że politycy odpowiedzialni dzisiaj za Polskę nie lubią odpowiadać na pytania, konferencje prasowe to tak naprawdę oświadczenia. Ja jestem dzisiaj do Państwa dyspozycji - powiedział Tusk.

- Powiedziałem wczoraj dość mocno i trafnie, że wszystko wskazuje na to, że PiS zwołał swój kongres po to, żeby naradzić się jak kraść dalej ale tak, by nie rzucało się to w oczy obywateli. Nie sądziłem, że trafię tak dokładnie - dodał. - Termin "koryto plus" oddaje dość dobrze stan rzeczy dzisiaj w Polsce - dodał Tusk.

Krytycznie odniósł się przy tym do uchwały PiS dotyczącej walki z nepotyzmem w spółkach Skarbu Państwa. Tusk zauważył, że sanacyjna uchwała PiS przeciwko nepotyzmowi w spółkach Skarbu Państwa ma zawierać zastrzeżenia i wyjątki. - Jeśli rzeczywiście to jest pomysł na ukrycie tego nepotyzmu, to nazwijmy rzeczy po imieniu. Rodziny polityków PiS nie będą zatrudniane w spółkach Skarbu Państwa, chyba że tego bardzo chcą - mówił Tusk.

Powołując się na informacje mediów - powiedział, że uchwała PiS nie będzie działała wstecz. - Ci wszyscy, którzy już wyciągają ze spółek Skarbu Państwa, mogą być bezpieczni, a ci którzy chcieliby dołączyć do tej grupy, będą musieli tyko bardzo chcieć i nadal będą mogli to robić - wskazał Tusk.

Odniósł się także do podpisania przez Jarosława Kaczyńskiego wspólnej deklaracji z innymi prawicowymi partiami w Europie. - Kaczyński podjął decyzję o zapisaniu PiS-u, a tym samym do zapisaniu Polski, do grupy, która nie ukrywa swojej niechęci do zjednoczonej Europy. Bliższa ich sercu jest putinowska Rosja, niż zjednoczona Europa - ocenił Tusk. Dodał, że to "kolejny krok do izolacji Polski".

Tusk odpowiedział także na pytanie dotyczące przyszłości Koalicja Obywatelska. - Spotkam się ze wszystkimi przedstawicielami KO. Ona miała i ma ważną misję do zrealizowania. Najbardziej pozytywnym scenariuszem dla Polski jest budowanie opozycji, która stworzy prawdziwego konkurenta dla PiS-u - powiedział.

- Chciałbym współpracować z każdym, kto będzie chciał pokonać tych, którzy niszczą Polskę - stwierdził.

- Ja widzę, jak reagują politycy różnych partii na mój powrót do polityki. Niektórzy się nie cieszą, a niektórzy może tylko udają, że się cieszą - powiedział Tusk. Zaznaczył, że od grudnia zeszłego roku był w stałym kontakcie z Borysem Budką, Rafałem Trzaskowskim, Szymonem Hołownią i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Przyznał, że przyjaźni się z nimi. - Trzymam kciuki, żeby im się udało - dodał.

W sobotę podczas posiedzenia Rady Krajowej PO, Borys Budka zrezygnował z funkcji szefa PO, a z funkcji wiceszefów Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz. Następnie Donald Tusk i Borys Budka zostali wybrani na wiceprzewodniczących PO, a zadania przewodniczącego Platformy wykonuje od tego momentu Tusk, jako najstarszy wiekiem wiceszef partii.

- W środę będę rozmawiał z całym klubem PO a we wtorek z naszymi partiami koalicyjnymi - przekazał Donald Tusk.

- Byłem siedem lat premierem, raz kandydatem na prezydenta, szefem Rady w UE. Moim priorytetem jest doprowadzenie do wygranych wyborów - stwierdził Tusk. Dodał, że pozycja Rafała Trzaskowskiego w niczym się nie zmieniła.

"Furii dostaję, jak to słyszę"

Były premier i były szef Rady Europejskiej przedstawił w sobotę diagnozę sytuacji w kraju i zapowiedział walkę o przejęcie władzy w Polsce. Nie szczędził ostrej krytyki Prawu i Sprawiedliwości. - "Może PiS jest zły, ale parę rzeczy..." - furii dostaję, jak to słyszę, bo to zło, które czyni PiS, jest tak ewidentne, bezwstydne i permanentne. Ono się dzieje każdego dnia w każdej właściwie sprawie - podkreślił Tusk.



Jak zauważają eksperci, do wyjaśnienia jest jeszcze kilka kwestii, m.in. przyszłość Koalicji Obywatelskiej i dalsza współpraca formacji opozycyjnych, ewentualne dalsze zmiany w partii oraz to, czy Tusk będzie łączył kierowanie PO z przewodniczeniem Europejskiej Partii Ludowej.