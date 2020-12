"Szybkiego szczepienia wszystkim!" - napisał Donald Tusk. Były premier w życzeniach świątecznych nawiązał nie tylko do COVID-19, ale też do innych "chorób" 2020 roku.

Zdjęcie Donald Tusk /MICHAL KOSC /Agencja FORUM

Tusk złożył życzenia bożonarodzeniowe, publikując wpis na Twitterze.

Reklama

"Szybkiego szczepienia wszystkim! I niech ta szczepionka uodporni nas nie tylko na koronawirusa, ale i inne choroby 2020 roku: kłamstwo, złość i pogardę" - napisał.

"Rodzinnych (+5 gości) Świąt!" - dodał były premier.

Komisja Europejska wydała w poniedziałek zgodę na dystrybucję w krajach UE szczepionki Pfizera-BioNTech. Kilka godzin wcześniej "zielone światło" dla tej szczepionki dała Europejska Agencja Leków (EMA).

Pierwsze szczepienia mają rozpocząć się między 27 i 29 grudnia jednocześnie we wszystkich krajach UE. Akcja szczepień ma ruszyć na pełną skalę w styczniu i trwać przez cały rok 2021.

Pierwsze dostawy szczepionki opuściły już zakłady w Puurs na początku grudnia z przeznaczeniem dla Wielkiej Brytanii, po tym jak władze brytyjskie wydały zgodę na jej stosowanie.

Przedstawiciele Pfizera odmówili ujawnienia, do jakich krajów trafi pierwsza dostawa. Dwie z furgonetek, które opuściły teren fabryki w belgijskim Puurs, miały tablice rejestracyjne z Piaseczna (woj. mazowieckie).

---------------------------------------

Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź !