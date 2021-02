Sąd Najwyższy uchylił wyrok 25 lat więzienia dla Natalii W. skazanej za dokonanie zbrodni podwójnego zabójstwa swoich dzieci - 13-miesięcznej Laury i 12-letniej Emilii w 2018 r. w Lubinie (woj. dolnośląskie). O kasację wyroku wnosił prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Sprawa trafiła do ponownego rozpoznania do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Do tragedii opisanej w akcie oskarżenia doszło w styczniu 2018 roku. W jednym z mieszkań w Lubinie (Dolnośląskie) policjanci znaleźli zwłoki 13-miesięcznej dziewczynki oraz ciężko ranne 12-letnią dziewczynkę i matkę dzieci. 12-latka zmarła w szpitalu. Kobieta trafiła do szpitala w ciężkim stanie. Na ciałach dziewczynek były rany kłute i cięte.

Prokuratura postawiła kobiecie zarzut podwójnego zabójstwa. Podczas śledztwa W. przyznała się do zabicia swoich dzieci. Złożyła wyjaśnienia, ale nie potrafiła podać powodów, dla których dokonała tego czynu.

W grudniu 2018 r. Sąd Okręgowy w Legnicy uznał W. winną obu zabójstw i wymierzył jej karę dożywotniego więzienia. Wyrok ten zmienił Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, który orzekł wobec kobiety karę 25 lat więzienia.

Prokurator generalny: Kara rażąco niewspółmierna do stopnia winy

Prokurator generalny wniósł do Sądu Najwyższego o kasację tego wyroku, wskazując, że kara orzeczona w sądzie apelacyjnym "jest rażąco niewspółmierna do bardzo wysokiego stopnia winy i społecznej szkodliwości czynów przypisanych oskarżonej, a tym samym niesprawiedliwa i wniósł w tej sprawie kasację" - podała w komunikacie Prokuratura Regionalna we Wrocławiu.

Jak podano, w kasacji prokuratura wskazał na brutalny sposób działania oskarżonej. "Zaznaczono, że przestępcze działanie kobiety interpretować można jako odreagowanie emocji gniewu i złości, pierwotnie wygenerowanych do partnera, a następnie przeniesionych na dzieci. Ponadto emocje te miała zdolność kontrolować, a mimo tego doprowadziła do śmierci swoich dzieci. Co więcej sama stworzyła sytuację konfliktową, którą podsycała" - napisano w komunikacie prokuratury.

Sąd Najwyższy, uznając zasadność wniesione przez prokuratora generalnego kasacji, uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sądowi odwoławczemu.

Według prokuratury SN uznał zasadność podnoszonych w kasacji zarzutów i wskazał, że orzeczona wobec Natalii W. kara jest "rażąco łagodna i nie czyni zadość wymogom prewencji indywidualnej, jak też przeczy względom na społeczne oddziaływanie kary".

