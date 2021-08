Deszcz i silny wiatr. Setki interwencji strażaków

Z podtopieniami dróg i budynków musieli we wtorek walczyć strażacy. To efekt wichur i silnego deszczu. Do godziny 15:00 służby wyjeżdżały na ponad 800 interwencji. Najwięcej zdarzeń zanotowano w województwie świętokrzyskim. W 11 województwach w kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami deszczu.

Zdjęcie W całym kraju strażacy interweniowali ponad 800 razy / @Karkonoski_PN / Twitter