Od 6 marca w każdą sobotę o godz. 16:30 Polsat News zaprosi widzów na nowy program "Czysta Polska", który będzie informować o klimacie i ochronie środowiska: od najważniejszych decyzji dotyczących polityki klimatycznej, przez najnowsze doniesienia ze świata technologii i ich wpływu na klimat, aż po porady jak każdy na co dzień może zmienić otaczające go środowisko.

Reklama

Zdjęcie Nowy program w Polsat News: "Czysta Polska" od 6 marca w każdą sobotę o godz. 16:30 /Polsat News /materiały prasowe

Prowadzącą program będzie Dominika Tarczyńska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska. Za merytoryczną stronę programu odpowiadać będzie Agata Kaźmierska, do niedawna związana z Polsatem News, a teraz odpowiedzialna za serwis Zielona Interia . Program będą współtworzyć także Marcin Szumowski, autor programów przyrodniczych Polsatu oraz Wojciech Brzeziński, który w Polsacie News zajmuje się tematami dotyczącymi nowych technologii. Producentem programu jest Rammy Mahameed, redaktor działu zagranicznego Polsat News.

Reklama

- Widzowie dzięki programowi Czysta Polska będą mogli poznać m.in. najbardziej aktualne informacje dotyczące osiągnięć naukowców z komentarzem ekspertów zajmujących się daną dziedziną. Dowiedzą się również, jakie technologie są wykorzystywane na świecie i w Polsce w celu redukcji gazów cieplarnianych oraz z jakich narzędzi mogą skorzystać oni sami, by być bardziej "eko". W programie nie zabraknie również gości, którzy wyjaśnią, skomentują i pogłębią przedstawione informacje - wyjaśnia dyrektor pionu publicystyki i informacji Telewizji Polsat Dorota Gawryluk.

- Temat ekologii, zwłaszcza zmiany klimatyczne i wyzwaniach dla naszej planety nie jest łatwym tematem, bo zazwyczaj nie są to pozytywne opowieści i wolimy odwrócić wzrok, bo błędnie myślimy, że dzieją się daleko i nie mamy na nie wpływu. Dlatego w naszym programie chcemy pokazać, że ekologia to my, nasze działania i to od nas zależy czy ta opowieść będzie pozytywna - mówi Dominika Tarczyńska.

Program będzie realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Program Czysta Polska i z Interią.

Zdjęcie Dominika Tarczyńska - prowadząca program "Czysta Polska" / Polsat News / materiały prasowe

***

Polsat News można oglądać na następujących platformach satelitarnych oraz sieciach kablowych: Cyfrowy Polsat kanał 5,60,66, UPC - 26 oraz 322, Vectra 802, Multimedia - 24, Toya - 26, Orange - 29, NC+ - 21, Netia - 180.

Rozlicz pit online już teraz lub pobierz darmowy program