"Czas na zmiany" - pod takim hasłem szef PO Borys Budka i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski prezentują dziś plan działania PO na najbliższą przyszłość oraz wizję Polski po rządach PiS.

Zdjęcie Rafał Trzaskowski i Borys Budka/ zdjęcie ilustracyjne /Mateusz Wlodarczyk /Agencja FORUM

- Dzisiaj mówimy o tym co najtrudniejsze, o śmierci. Zeszły rok był najgorszy od II wojny światowej. Blisko pół miliona ludzi zmarło w Polsce, bo rząd nie potrafił zabezpieczyć ich życia - mówi Borys Budka.

- Dzisiaj pokazujemy coś, co jest pozytywną kuchnią. Pokazujemy wam badania. Liczby nie kłamią. Już dzisiaj jesteśmy w stanie wygrać z nimi - ocenia szanse opozycji na wygraną Borys Budka.



- Koalicja 276 to liczba posłów, która jest potrzebna do tego, by obalić weto prezydenta - mówi Borys Budka. - Dzisiaj rozmawiając Koalicji 276 proponujemy opozycji rozmowę o przyszłości Polski. Nie przesądzamy w jakich konfiguracjach pójdziemy do wyborów, ale jesteśmy to wam winni, żeby zbudować taką koalicję, taki program, żebyście byli pewni, że wszystko o czym dzisiaj mówimy, będzie mogło być zrealizowane - podkreśla. - Koalicja 276 to fundamenty, to filary, to coś, co jest wspólnego dla całej opozycji - dodaje szef PO.



- Powołamy od nowa Krajową Radę Sądownictwa i Trybunał Konstytucyjny - ogłasza Borys Budka.



Platforma Obywatelska podała ponadto, że będzie dążyć do wprowadzenia zakazu pracy w spółkach skarbu państwa dla posłów, senatorów, ministrów.



- Likwidacja TVP info i abonamentu RTV. Dosyć tej fabryki kłamstwa i manipulacji - mówi Rafał Trzaskowski. Jak dodaje "w poniedziałek zaczynamy zbierać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o likwidacji TVP info i abonamentu".

- Dzisiaj chcemy państwa nowoczesnego, europejskiego, opartego na wartościach, broniącego praw kobiet, stojącego przy mniejszościach, proponującego jasny rozdział państwa od Kościoła - mówi Rafał Trzaskowski.



Trzaskowski zapowiedział, że Platforma chce likwidacji Funduszu Kościelnego i wprowadzenia odpisu podatkowego na Kościół.

Czas na zmiany - zapowiedź nowego programu

- Chcemy pokazać kawałek kuchni, jeśli chodzi o to, co przygotowywaliśmy w ciągu ostatnich miesięcy i tą wiedzą się podzielić. Zamierzamy też pokazać, jaki jest plan polityczny, co można zrobić jeżeli chodzi o działalność opozycji w Polsce i przedstawić pewną wizję państwa po rządzach PiS - zapowiadał szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk.