- Mogę pana uprzejmie o to prosić? - zwrócił się wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) do Grzegorza Brauna (Konfederacja) podczas debaty w Sejmie, w czasie której premier występował w sprawie polskiego stanowiska na temat unijnego budżetu. - Czy mogę prosić o pomoc posła Korwina-Mikkego? Proszę pana, jak starszego kolegę posła - mówił Czarzasty. Poszło o założenie maseczki przez Brauna, który ostatecznie został wykluczony z obrad.

Zdjęcie Włodzimierz Czarzasty /Tomasz Jastrzebowski/REPORTER /East News

- Mógłby pan dać maskę posłowi Braunowi? Niech pan to zrobi - prosił spokojnie Czarzasty.



Reklama

W tym czasie Janusz Korwin-Mikke miał już przygotowaną rezerwową maseczkę (inną miał założoną na usta i nos), ale ostatecznie schował ją do kieszeni.



- Czy ja mogę już zabrać głos? - dopytywał Braun. Dziękuję bardzo - próbował działać metodą faktów dokonanych.



- Jak pan założy maskę - nie ustępował Czarzasty. - Pan jest ode mnie mądrzejszy i rozsądniejszy - próbował jeszcze inaczej marszałek Sejmu. - Proszę pana o rozsądek. Znamy pana książkę, jest cudowna. Mógłby pan założyć maskę i nas nie ośmieszać? Wszystko biorę na siebie - mówił Czarzasty, utrzymując cały czas wyłączony mikrofon dla Brauna.

Zdjęcie Poseł Grzegorz Braun na trybunie sejmowej. Do głosu nie został jednak dopuszczony. / Mateusz Wlodarczyk / Agencja FORUM

W końcu Czarzasty przeprosił premiera Morawieckiego "za zaistniałą sytuację". Gdy poseł Konfederacji domagał się "podstawy prawnej", wicemarszałek poprosił Morawieckiego o ponowne zabranie głosu i wytłumaczył Braunowi, że "podstawą prawną jest decyzja marszałek Sejmu". - Posłowie obowiązani są do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy - cytował regulamin. - Ktoś u was musi mieć rozum - zwrócił się jeszcze raz o pomoc do Korwina-Mikkego.

Zobacz też: Premier w Sejmie o budżecie UE. Ostre słowa

Braun nie ustępował, ale usłyszał: - Jeśli pan nie założy maski, nie dostanie pan głosu.

W końcu Czarzasty ogłosił przerwę, przepraszając premiera. A potem Brauna wykluczył z obrad.