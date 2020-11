Co dalej z Koalicją Polską? Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada wzmocnienie

Będziemy zapraszać do Koalicji Polskiej kolejne środowiska, reprezentujące ludzi bardzo ciężkiej pracy, przedsiębiorców. We wtorek dołączy do nas nowe środowisko - poinformował w poniedziałek (30 listopada) prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zdjęcie Władysław Kosiniak-Kamysz /Tomasz Jastrzebowski/REPORTER /Reporter

Kosiniak-Kamysz w poniedziałek w TVN24 był pytany m.in. o ewentualny "związek" PSL z Szymonem Hołownią. - Z Szymonem Hołownią rozmawiałem dwukrotnie. Mamy podobne spojrzenie na część tematów. Choćby na bezpieczeństwo hydrologiczne Polski - podkreślił prezes PSL.

Reklama

Ocenił, że wspólne poglądy z Szymonem Hołownią "wychodziły już w kampanii prezydenckiej". - Możliwość współpracy jest, ale nie będzie tutaj jakiegoś związku koalicyjnego, bo to ani nie jest na dzień dzisiejszy potrzebne, ani chyba nie ma takiego pędu do tego z obu stron - wskazał.

Strategia PSL

Prezes PSL został również zapytany o strategię PSL na najbliższe lata. - Strategia jest jedna. Wyjść z epidemii koronawirusa, stać po stronie przedsiębiorców, każdego dnia zabiegać o ratowanie miejsc pracy, o medyków, o sprawy edukacji. To są kwestie najważniejsze - podkreślił.

Kosiniak-Kamysz poinformował też, że będzie zapraszać do Koalicji Polskiej nowe środowiska. - Już jutro nowe środowisko dołączy do Koalicji Polskiej - zaznaczył. - Będą to środowiska społeczne, środowiska reprezentujące ludzi bardzo ciężkiej pracy, przedsiębiorców. Na pewno to jest też w czasie pandemii wzmocnienie Koalicji Polskiej - oświadczył.