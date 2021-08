Białoruska lekkoatletka Kryscina Cimanouska weszła w środę wieczorem w Wiedniu na pokład samolotu linii lotniczych LOT, lecącego do Warszawy - informowała w środę wieczorem agencja Reutera, powołując się na świadków. Po godz. 20:00 przekazano, że samolot z lekkoatletką wylądował w Warszawie. Wiceszef MSZ Marcin Przydacz potwierdził wieczorem, że Białorusinka bezpiecznie wylądowała w Warszawie.

"Kryscina Cimanouska wylądowała bezpiecznie w Warszawie. Chcę podziękować zaangażowanym służbom dyplomatyczno-konsularnym za zaplanowanie i sprawne przeprowadzenie jej podróży. Polska po raz kolejny okazuje swoją solidarność i wsparcie" - napisał.

W Warszawie witali ją rodacy

Na lotnisku im. Chopina w Warszawie sportsmenkę witali przedstawiciele społeczności białoruskiej.



Wcześniej, ok. godz. 15., Cimanouska przyleciała z Tokio do Wiednia, a austriackie MSZ podało, że Białorusinka wylądowała bezpiecznie i otoczono ją opieką. Resort podkreślił, że lekkoatletka musiała pozostać w specjalnej strefie na lotnisku do czasu przesiadki na samolot do Warszawy.



Rzecznik MSZ Austrii Johannes Aigner, cytowany przez Reutera, powiedział dziennikarzom na lotnisku Schwechat, że podczas lotu z Tokio do Wiednia Cimanouskiej towarzyszyli przedstawiciele polskich władz.





Odsunięta za krytykę reżimu

W niedzielę białoruska biegaczka poinformowała, że w związku z krytyką działań władz sportowych swojego kraju została odsunięta od udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, a funkcjonariusze próbowali ją zmusić do wylotu na Białoruś przez Stambuł. Zgłosiła się na policję na lotnisku i w efekcie z Tokio nie wyleciała.



W poniedziałek Cimanouska otrzymała w ambasadzie RP w Tokio polską wizę humanitarną. Polskie władze potwierdziły wtedy, że białoruska sprinterka Kryscina Cimanouska przebywa w naszej ambasadzie w stolicy Japonii. - Jest bezpieczna i w dobrym stanie - powiedział Reutersowi wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Japońskie władze wzmocniły także ochronę polskiej placówki w Tokio.

Humanitarną wizę od polskich władz otrzymał także mąż Cimanouskiej.