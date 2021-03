- Jeśli partia rządząca, która od półtora roku urządza na mnie polowanie, chce tym sposobem uzyskać większość w Senacie, to ja na to mówię "nie" - oświadczył Tomasz Grodzki. W ten sposób marszałek Senatu odniósł się do wniosku prokuratury o uchylenie mu immunitetu.

Zdjęcie Marszałek Senatu Tomasz Grodzki podczas konferencji prasowej w Senacie /Mateusz Marek /PAP

Prokuratura Regionalna w Szczecinie wystąpiła o uchylenie immunitetu marszałkowi Grodzkiemu i skierowała w tej sprawie wniosek do Izby. Prokuratura Krajowa podała, że Grodzkiemu miałyby zostać postawione cztery zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w okresie, kiedy był dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej.

Grodzki mówi "nie"

Grodzki, odpowiadając we wtorek na pytania na konferencji prasowej w Senacie, podkreślił, że kwestie uchylenia immunitetu podlegają w obu izbach parlamentu odpowiednim regulacjom, a marszałek jest z tych procedur w zasadzie wyłączony. - To idzie swoim trybem - zaznaczył.

Zapytany wprost, czy zrzeknie się immunitetu, odparł, że wniosek w tej sprawie będzie podlegał procedurze senackiej.

Powiedział też, że od początku kadencji próbowano go na początku przekupić, potem podbierać senatorów, a teraz przyjęto "taktykę podstępnego zastraszania".

- Senat jest redutą demokracji, ostoją wolnej myśli i nadzieją na powrót praworządności w Polsce - stwierdził.

- Jeśli partia rządząca, która od półtora roku urządza na mnie polowanie, chce tym sposobem uzyskać większość w Senacie, to ja na to mówię "nie" - stwierdził.

Budka: Chcą odwrócić uwagę od swoich oligarchów

Zdaniem przewodniczącego PO Borysa Budki atak na Grodzkiego jest nieprzypadkowy. - Opcja rządząca próbuje odwrócić uwagę od swoich oligarchów, od ludzi, którym ta prokuratura pomogła uniknąć odpowiedzialności karnej - stwierdził Budka na wspólnej konferencji z Grodzkim.

Zdaniem szefa PO materiały, które każdego dnia poznaje opinia publiczna, pokazują, jak bardzo prokuratura zaangażowana była w proces polityczny.

- Dzisiaj ten atak na prof. Grodzkiego tylko potwierdza, że polska prokuratura używana jest tylko i wyłącznie dla celów politycznych - powiedział Budka.

- Nie przysłonią tej elementarnej nieprzyzwoitości, kiedy zmieniali prawo, by wyciągnąć ludzi oskarżonych sprzed oblicza wymiaru sprawiedliwości, a potem sprawę umorzyć - mówił.

- Jestem przekonany, że każdy przyzwoity człowiek wie doskonale, czemu ma służyć ten wniosek. Jestem również przekonany, że każdy przyzwoity człowiek będzie stał po stronie marszałka Grodzkiego, a nie prokuratury Zbigniewa Ziobry - powiedział Budka.