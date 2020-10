- Pamiętajmy, że prezydent Andrzej Duda jest współodpowiedzialny za to, co stało się w Polsce - powiedział poseł Cezary Tomczyk (KO) pytany w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News, co sądzi o propozycji prezydenta dotyczącej wypracowania nowego kompromisu aborcyjnego. - To prezydent Duda przyłożył rękę do zniszczenia Trybunału Konstytucyjnego, który dzisiaj legalny nie jest - mówił.

Zdjęcie Cezary Tomczyk /Piotr Molecki /East News

Cezary Tomczyk, przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, przekonywał w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News , że ponieważ "TK nie jest legalny, to jego wyroki też nie są legalne".

- To pan prezydent doprowadził do sytuacji, którą mamy teraz - przekonywał poseł KO.

- Pamiętajmy, że ten pseudo wyrok też nie powstał sam z siebie - dodał.

Wyjaśniał, że nie chodzi tylko o wniosek PiS i Konfederacji, ale też o polityczne zamówienie. - Nie mam wątpliwości, że Jarosław Kaczyński zrobił to specjalnie, żeby prawami człowieka przyćmić sprawę pandemii - mówił Tomczyk.

Zdaniem polityka KO prezes PiS zrobił to w najgorszy sposób, "bo uderzył w polskie kobiety, wolność wyboru i kompromis, który istniał w Polsce od 1993 r.".

- Ta burza, która przetacza się przez Polskę, to skutek tych działań, również działań prezydenta Dudy - oceniał.

"Jest jedno proste rozwiązanie"

Prowadzący rozmowę Bogdan Rymanowski zauważył, że to już przeszłość, ale "co zrobić, żeby nie było takich sytuacji na ulicach i jednak spróbować się porozumieć". Dziennikarz dopytywał, czy pomysł wprowadzenia zapisu o zakazie aborcji dzieci z zespołem Downa, a z drugiej strony dać prawo wyboru kobiecie w przypadku dzieci ciężko uszkodzonych, byłby do zaakceptowania przez KO.

- Prezydent Duda jest z PiS, większość w Sejmie ma PiS, który doprowadził do tej sytuacji - zauważył poseł. Jego zdaniem "jest jedno proste rozwiązanie, żeby z tej sytuacji wyjść". - Trzeba nie uznać tego TK i tego wyroku. Doprowadzić do tego, żeby wreszcie zasiedli tam prawdziwi prawnicy, a nie poseł Pawłowicz i Piotrowicz. I wtedy sytuacja będzie wyglądała zupełnie inaczej - mówił Tomczyk.

Podkreślał jednocześnie, że "to, co dzieje się na ulicach, to nie jest już tylko kwestia tego pseudo Trybunału". - To jest bunt społeczny, bunt młodych ludzi, którzy dzisiaj mówiąc" chcemy wolności - stwierdził szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

- Jeżeli od ludzi oczekuje się wyłącznie, żeby wykonywali wolę jednego wspaniałego prezesa, a wtedy, kiedy się nie podoba, to nasyła się na nich policję, to nic dziwnego, że dochodzi do takich sytuacji, jak widzimy na ulicach - mówił Tomczyk.

Trybunał Konstytucyjny orzekł w ubiegłym tygodniu, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. Po ogłoszeniu wyroku przez TK, w całej Polsce rozpoczęły się protesty.