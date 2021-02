- Chodzi o to, żeby każdy zastanowił się, jaka jest najlepsza metoda, żeby w przyszłym parlamencie osiągnąć 276 głosów - to liczba głosów, która pozwala odrzucić prezydenckie weto, bez tego nie będzie możliwa zmiana w Polsce - mówił szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk w "Gościu Wydarzeń" w Polsat News.

Zdjęcie Cezary Tomczyk /Piotr Molecki /East News

- Chcieliśmy, żeby ta propozycja była jawna - przyznał Cezary Tomczyk w "Gościu Wydarzeń". - To propozycja skierowana przede wszystkim do wyborców. Chodzi o to, żeby każdy zastanowił się, jaka jest najlepsza metoda, żeby w przyszłym parlamencie osiągnąć 276 głosów - to liczba głosów, która pozwala odrzucić prezydenckie weto, bez tego nie będzie możliwa zmiana w Polsce - tłumaczył Cezary Tomczyk w rozmowie z Dorotą Gawryluk w "Gościu Wydarzeń" na antenie Polsat News.

- Dzisiaj otwieramy debatę pod tytułem "jak to zrobić" i przedstawiam pewną ofertę. Zamówiliśmy badania w trzech niezależnych firmach. My nie wysuwamy wniosków, my mówimy "sprawdźcie" - wyjaśniał.

Pytany o sceptyczne podejście opozycji do "koalicji 276" zaznaczył, że liderzy PO rozmawiali z przedstawicielami opozycji przed sobotnią konferencją.

"To nie jest koalicja wyborcza"

Tomczyk zaznaczył, że "koalicja 276 to nie jest koalicja wyborcza". - To koalicja, która ma funkcjonować tu i teraz - tłumaczył. Jak mówił, chodzi o to, by partie opozycyjne uzgodniły sprawy, w których się zgadzają.

- Wygrana nie jest dla wygranej. Wygrana jest po to, żeby Polska została demokratycznym krajem w środku Europy, żeby kobiety miały prawo wyboru, żeby przedsiębiorcy nie musieli być na granicy buntu społecznego - wyjaśniał.

- Nie może być tak, że cała opozycja będzie się ze sobą kłóciła - podsumował.

Nie potwierdzam, nie zaprzeczam

Szef klubu KO podkreślał, że PO ma program wyborczy, jak mówił, został on przedstawiony w 2019 roku i jest dostępny w internecie. Kolejne rozwiązania programowe mają być prezentowane w najbliższych tygodniach.

Pytany o to, czy PO prowadzi rozmowy z Jarosławem Gowinem przyznał, że "nie może potwierdzić, nie może zaprzeczyć". - Ja tych rozmów nie prowadzę - zadeklarował.

- Jeżeli pojawi się taka przestrzeń, żeby PiS stracił władzę, my w tę przestrzeń wejdziemy - przyznał, przypominając przy tym, że PO prowadziło rozmowy z Gowinem w maju przed wyborami prezydenckimi.