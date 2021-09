Na czele sierpniowego rankingu zaufania do polityków przygotowanego przez CBOS znalazł się prezydent Andrzej Duda, któremu ufa 44 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc. względem badania z ubiegłego miesiąca). Drugie miejsce zajął lider Polski 2050 Szymon Hołownia z 41 proc. respondentów deklarujących zaufania (bez zmian), a trzecie premier Mateusz Morawiecki, zaufanie do którego deklaruje 38. proc. (spadek o 2 pkt proc.).

Na kolejnym miejscu polityków cieszących się największym zaufaniem znalazł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, z wynikiem 36 proc. deklarujących zaufanie (wzrost o 2 pkt proc.), lider PSL Władysław Kosiniak Kamysz z wynikiem 33 proc. (również wzrost o 2 pkt proc.) oraz lider PiS Jarosław Kaczyński z wynikiem 31 proc. (wzrost o 1 pkt proc.).



Sasinowi ufa 19 proc.

Na dalszych miejscach znaleźli się: lider PO Donald Tusk z wynikiem 30 proc. deklarujących zaufanie (wzrost o 1 pkt proc.), minister zdrowia Adam Niedzielski, któremu ufa 29 proc. (spadek o 1 pkt proc.), minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro - 28 proc. (bez zmian), marszałek Senatu Tomasz Grodzki - 24 proc. (wzrost o 3 pkt proc.), lider Konfederacji Krzysztof Bosak - również 24 proc. (wzrost o 2 pkt proc.), marszałek Sejmu Elżbieta Witek - 23 proc. (spadek o 1 pkt proc.), lider Porozumienia i były minister rozwoju Jarosław Gowin - 21 proc. (także spadek o 1 pkt proc.), szef klubu KO Borys Budka - 21 proc. (wzrost o 3 pkt. proc.), lider Kukiz'15 Paweł Kukiz - 21 proc. (spadek o 7 pkt. proc.), wicepremier, minister kultury Piotr Gliński - 20 proc. (spadek o 1 pkt proc.), szef KPRM Michał Dworczyk - 20 proc. (bez zmian) oraz minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek z wynikiem 19 proc. deklarujących zaufanie (wzrost o 2 pkt proc. względem ostatniego badania).



Listę polityków uwzględnionych w rankingu zamykają: minister aktywów państwowych Jacek Sasin, któremu ufa 19 proc. (wzrost o 1 pkt proc.), szef MSWiA Mariusz Kamiński z wynikiem 18 proc. (wzrost o 1 pkt proc.) oraz lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty z wynikiem 16 proc. (spadek o 1 pkt proc.).



Kaczyński, Kukiz, Tusk liderami rankingu nieufności

Z kolei w rankingu nieufności pierwsze miejsce zdobył Kaczyński, do którego brak zaufania deklaruje 52 proc. badanych (bez zmian w stosunku do poprzedniego badania). Na drugim miejscu uplasował się Kukiz z wynikiem 51 proc. deklarujących nieufność (wzrost o 16 pkt proc.). Podium zamyka Tusk, któremu nie ufa 48 proc. badanych (wzrost o 3 pkt proc.). Dalej uplasował się Ziobro z wynikiem 47 proc. nieufających mu respondentów (bez zmian).



Następne miejsca w rankingu nieufności zajmują: Morawiecki, któremu nie ufa 43 proc. (wzrost o 3 pkt proc.), Sasin - 42 proc. (wzrost o 1 pkt proc.), Gowin oraz Budka, którym nie ufa po 40 proc. ankietowanych (odpowiednio +2 oraz -1 pkt proc.), Duda oraz Trzaskowski - po 39 proc. nieufnych (odpowiednio wzrost o 3 pkt proc. oraz brak zmian), Czarnek - 38 proc. (+4 pkt. proc), Witek - 35 proc. (+9 pkt proc.), Bosak - 32. proc. (-2 pkt proc.), Grodzki - 31 proc. (również -2 pkt proc.), Czarzasty - 29 proc. nieufnych (+3 pkt proc.), Kamiński - 28 proc. (+1 pkt proc.) oraz Hołownia z wynikiem 27 proc. (wzrost o 3 pkt proc.).



Listę zamykają ex aequo Kosiniak-Kamysz oraz Niedzielski, którym nie ufa po 26 proc. badanych (odpowiednio wzrost o 2 pkt proc. oraz o 1 pkt proc. względem poprzedniego badania) oraz Gliński i Dworczyk, którym nie ufa po 24 proc. (odpowiednio bez zmian oraz +1 pkt proc. od ostatniego badania).



Jak przebiegało badanie?

Sondaż przeprowadzono w dniach od 16 do 26 sierpnia 2021 roku w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL liczącej 1166 osób (w tym: 67,7 proc. metodą CAPI, 21,4 proc. - CATI i 10,9 proc. - CAWI).



CBOS podkreślił, że każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) (dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS) oraz samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.



Ośrodek podkreśla, że we wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.