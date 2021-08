W piątek o godz. 17 rozpoczął się w Olsztynie Campus Polska Przyszłości. Pierwszym punktem wydarzenia jest debata Rafał Trzaskowski - Donald Tusk.

Donald Tusk podczas swojego przemówienia przed debatą nawiązał do kryzysu na granicy Polski z Białorusią. - Tam doszło do przekroczenia granicy podłości. Nie ma nic groźniejszego niż przekroczenie takiej granicy, która jest wytyczona przez elementarną moralność. Tę granicę przekracza już nie pojedynczy człowiek czy grupa ludzi, a władza. Tego kryzysu, jaki mamy dzisiaj w Usnarzu Górnym, w ogóle nie musiało być, ale są dziś u władzy politycy, którzy o sytuacji na Białorusi pisali "to jest polityczne złoto" - mówił.



Jak zaznaczył lider PO, mamy do czynienia z politykami, którzy "nie mają granic etycznych i są całkowicie bezsilni wobec rozwiązywania problemów". - Dziś mamy do czynienia z taką władzą. To nieprzyzwoici nieudacznicy. Ten kryzys na granicy, kilkadziesiąt osób tam koczujących, to jest problem do rozwiązania w kilkanaście godzin. Tu nie ma jednak złotych rozwiązań - zaznaczył.





Campus Polska Przyszłości będzie trwał od 27 sierpnia do 2 września na olsztyńskim Kortowie. Wydarzenie adresowane jest do młodych ludzi. Będzie to seria debat, warsztatów i spotkań z ekspertami w różnych dziedzinach. Uczestnicy muszą być pełnoletni, ale mają mieć maks. 35 lat. Patronem i inicjatorem inicjatywy jest prezydent Warszawy i jego ruch Wspólna Polska.



Do udziału w Campusie zgłosiło się 4 tys. 600 osób, spośród których wybrano tysiąc. Jak podkreślają organizatorzy, ponad 80 proc. uczestników to osoby nienależące do żadnej partii politycznej. Będą oni mogli wziąć udział w ponad 100 wydarzeniach podzielonych na cztery "osie tematyczne".

Program Campusu podzielony został na dwie sekcje - przedpołudniową, zawierającą debaty i spotkania z ekspertami oraz popołudniową, nazwaną "festiwalową". W jej ramach odbędą się koncerty Krzysztofa Zalewskiego, Moniki Brodki, Organka, Natalii Przybysz i Kamili Malik - poinformowali organizatorzy.