Były łódzki radny PiS Bartłomiej Dyba-Bojarski dołączył do Polski 2050 Szymona Hołowni. "Ruch Hołowni daje na ten moment możliwość wyjścia z wojny polsko-polskiej" - przekonuje.

Bartłomiej Dyba-Bojarski odszedł z PiS w marcu tego roku.



"W centrali PiS-u pokutuje żywe przekonanie, że jak ktoś jest przeciwko tej partii, to jest zdrajcą Polski, źle jej życzy i jest złym człowiekiem. A w Łodzi? Lustrzane odbicie tej sytuacji. Jak ktoś nie chce współpracować z Hanną Zdanowską, to nie kocha Łodzi" - mówi polityk w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".



Przekonuje, że ruch Szymona Hołowni to "trzecia droga". Przyznaje też, że o dołączeniu do struktur pomyślał po tym, jak z Hołownią zaczęła współpracować łódzka posłanka Hanna Gill-Piątek. "Jeśli ktoś obserwował politykę miejską, to pewnie zauważył, że ja, radny z PiS-u, miałem czasem pomysły zbliżone do lewicy czy ruchów miejskich. A Gill-Piątek, gdy była urzędnikiem miejskim, a potem działaczką społeczną, mimo swoich lewicowych przekonań, była bardzo otwarta na szeroką współpracę także z tymi, z którymi się nie zgadza z prawej strony" - wyjaśnia Dyba-Bojarski.



Podkreśla, że "nie czuje żadnego nacisku ze strony kogokolwiek z Polski 2050, aby miał swoje poglądy ukrywać". "Ruch Hołowni daje na ten moment możliwość wyjścia z wojny polsko-polskiej" - uważa polityk.



Oprócz byłego radnego PiS do ruchu dołączyły ekolożka Katarzyna Jagiełło i europeistka Anna Radwan. Z kolei Instytut Strategie 2050 wzmocniła dr ekonomii Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

Kolejne osoby dołączają do Hołowni

Prezentując nowych członków ruchu, Hołownia podkreślał na konferencji prasowej, że chce, aby osoby te były obecne w polityce ze swoją wiedzą i doświadczeniem. Podkreślił, że członkowie Polski 2050 "pochodzą z różnych stron".

- Jesteśmy nową siłą na scenie politycznej. Nie jesteśmy na niej po to, aby dokonać transferów parlamentarnych i poprzesuwać fotele w Sejmie, tylko aby do tego zacnego budynku wprowadzić choćby takich wspaniałych ludzi i pokazać, że nowa polityka jest możliwa oraz że tej nowej polityki potrzebujemy - powiedział Hołownia.



Zapowiedział, że piątkowa konferencja jest pierwszym z serii "odcinków", w których będzie pokazywał nowych członków swojego ruchu, zarówno parlamentarzystów, jak i osoby spoza Sejmu i Senatu.

Powstanie ruchu Polska 2050 Hołownia ogłosił w lipcu, gdy jako kandydat w wyborach prezydenckich uzyskał 2 693 397 głosów wyborców (13,87 proc.). Powstało stowarzyszenie Polska 2050 - w skład jego zarządu weszli: Hołownia - jako jego prezes, a także Michał Kobosko, Agnieszka Buczyńska, Adriana Porowska i Miłosława Zagłoba. Powołany został też think-tank Instytut Strategie 2050.

