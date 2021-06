W czwartek rano prezydent Opola zamieścił na swojej stronie na Facebooku wpis informujący o zdarzeniu, jakie miało miejsce w czwartek nad ranem.

"Uwaga. Piorun u uderzył w Ratusz. Mamy trudności i spore ograniczenia m.in. w dostępnie do telefonów, sieci internetowej. Na pl. Wolności nie działa też winda. Prąd został przywrócony. Pracujemy nad powrotem ratusza do pełnego funkcjonowania" - napisał prezydent.



W wyniku burzy, na terenie całego województwa opolskiego strażacy uczestniczyli w ponad 80 akcjach. Głównie pomagali w usuwaniu konarów drzew, które blokowały drogi i wypompowywali wodę z piwnic budynków. W Opolu, w wyniku uderzenia pioruna, zapaliło się drzewo. Woda zalała piwnicę budynku należącego do Uniwersytetu Opolskiego oraz jednego z przedszkoli w stolicy regionu. W Oleśnie wiatr zerwał poszycie z dachu budynku wielorodzinnego. Nikt nie odniósł bezpośrednich obrażeń.

Eksplodowało sześć opon

Piorun uderzył w naczepę ciężarówki. Eksplodowało sześć opon, z czego dwie przebiły się przez płot betonowy i wylądowały na polu kilkadziesiąt metrów dalej - poinformował rzecznik prasowy kaliskiej straży pożarnej mł. kpt. Szymon Zieliński.



Zgłoszenie o zdarzeniu strażacy odebrali o godz. 5.46 w czwartek. Poinformowano ich, że na parkingu przy ul. Bażanciej piorun uderzył w zaparkowany samochód ciężarowy. Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży.



- Okazało się, że w samochodzie spaleniu uległa instalacja elektryczna i wybuchły opony z tylnej osi naczepy - powiedział Zieliński.



Jak dodał Zieliński, dwie opony wystrzeliły na odległość kilkudziesięciu metrów, niszcząc po drodze przęsła betonowego ogrodzenia. W ciężarówce odłączono akumulatory, sprawdzono kabinę i naczepę pod kątem ewentualnego pożaru.



Wstępnie straty oszacowano na 20 tys. zł.

Burze wieczorem i w nocy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega: "Dziś i w nocy we wschodniej połowie Polski burze, silny wiatr, ulewny deszcz i lokalnie grad" - ostrzega RCB.



Alert RCB został wydany w czwartek dla woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i opolskiego.



Centrum przypomina także, że w trakcie burzy należy w razie możliwości zostać w domu. Powinno się zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr.

RCB podkreśliło, że w trakcie burz i ulewnych deszczów możliwe są podtopienia oraz przerwy w dostawie prądu.