Burze nad Polską. Ponad 600 interwencji straży

Jak przekazał rzecznik komendanta głównego PSP bryg. Krzysztof Batorski, ostatniej doby w całym kraju strażacy wyjeżdżali do 666 działań w związku ze zjawiskami pogodowymi. Najwięcej interwencji przeprowadzono w województwie małopolskim (208), mazowieckim (94), świętokrzyskim (92).

Nikt nie został ranny

Ponadto, w poniedziałek od północy do rana strażacy przeprowadzili 70 interwencji. - Nikt nie został ranny - zaznaczył rzecznik komendanta głównego PSP bryg. Krzysztof Batorski.



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenia przed burzami z gradem dla województw na południu, wschodzie i w centrum kraju. W tych regionach kraju Instytut prognozował burze, którym miejscami towarzyszyły opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h.

