Gdzie burze najbardziej dają się we znaki? Jak informują Polscy Łowcy Burz, dwie superkomórki znad Pomorza oraz Warmii i Mazur przemieszczają się w kierunku wschodnim. "Mogą generować bardzo silne porywy wiatru, które lokalnie mogą przekraczać 90 km/h, opady gradu do 2-3 cm średnicy oraz intensywne opady deszczu do 20-30 mm/30 min" - relacjonują Łowcy na Facebooku.

W okolicach Pasłęka zaobserwowano wał szkwałowy. Jest to szczególna forma chmury przypominająca poziomy klin lub taran. Wał szkwałowy występuje najczęściej na granicy burzowych frontów atmosferycznych oraz w superkomórkach, zawsze na przednim skraju strefy burzowej.





W Kwidzynie doszło do potężnego gradobicia. Strażacy wzywani są do usuwania powalonych drzew. Są utrudnienia w ruchu.

Nawałnica powaliła drzewa: Szkody powierzchniowe

Gwałtowna burza przeszła też w regionie województwa kujawsko-pomorskiego.

W okolicach Tlenia, w wyniku bardzo silnego wiatru, w połączeniu z obfitymi opadami deszczu i dużego gradu, w lasach powalonych zostało wiele drzew - informują Łowcy Burz, zaznaczając, że miejscami są to "szkody powierzchniowe".

Mieszkańcy regionu informują także w mediach społecznościowych o uszkodzonych dachach i podtopieniach.

Burza na Podkarpaciu. Lokalne podtopienia

Pogoda dała się we znaki także mieszkańcom Podkarpacia. Burzy towarzyszyły tam nawalne opady deszczu.

Doszło do lokalnych podtopień.

Gdzie burze w nocy? Ostrzenia dla województw

Burze stopniowo przemieszczają się na wschód kraju. W nocy najbardziej zagrożone burzami będą obszary województw: mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego i niewykluczone, że województwa podlaskiego.



Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, burzom towarzyszyć będzie silny wiatr. Miejscami porywy będą osiągać nawet 100 km/h. Synoptycy prognozują też opady deszczu o natężeniu 30-40 litrów na metr kwadratowy. Możliwy także grad. Więcej na ten temat czytaj tutaj