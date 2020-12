Apeluję, by premier nie wetował budżetu UE i zrozumiał, że bez unijnej solidarności nie pokonamy pandemii - mówił w czwartek lider Platforma Obywatelska Borys Budka. Szef PO domaga się też debaty w Sejmie w sprawie zapowiadanego polskiego weta wobec unijnego budżetu.

Zdjęcie Przewodniczący PO Borys Budka podczas konferencji prasowej w Sali Kolumnowej Sejmu w Warszawie / Marcin Obara /PAP

Borys Budka ocenił na konferencji prasowej, że rząd prowadzi "bardzo niebezpieczną grę z partnerami w UE" zapowiadając weto budżetu UE i nie zgadzając się na mechanizm powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządnością państw członkowskich.

- Dziś ważą się losy przyszłych pokoleń, ale również elementarne bezpieczeństwo każdej Polki i każdego Polaka. Wetowanie unijnego budżetu, to już nie jest tylko kwestia politycznej rozgrywki w obozie władzy. To przede wszystkim kwestia elementarnego bezpieczeństwa nas wszystkich. To kwestia 260 mld zł, które mogą w przyszłości trafić na walkę ze skutkami pandemii. To m.in. pieniądze na szczepionki, (...) to pieniądze niezbędne polskim przedsiębiorcom i pracodawcom, by przetrwać ten wyjątkowy kryzys gospodarczy - mówił Budka.

Dodał, że porozumienie w sprawie unijnego budżetu to także "bezpieczeństwo europejskiego projektu". - Nie chodzi dziś tylko o fundusz obudowy, który może powstać bez Polski, chodzi również o bieżące funkcjonowanie UE - podkreślił.

Ocenił, że "niepokojące głosy płyną z Brukseli". - Zawetowanie unijnego budżetu to również niższe środki na fundusz spójności, ale to również brak programu Erasmus - polscy studenci mogą zostać pozbawieni wielkiego narzędzia, które pozawala im poznawać Europę - stwierdził. Brak środków na nowe inwestycje, to - według Budki - kolejne niebezpieczeństwo związane z wetowaniem budżetu UE.

Budka o "wielkim zagrożeniu" związanym z wetem

- Dziś zadajemy proste pytanie: gdzie pisany jest scenariusz negocjacji polskiego rządu - pytał Budka. Według niego scenariusz ten "jest pisany cyrylicą, przez ludzi, którzy nie chcą silnej polski w UE, ale chcą rozwalenia tej Unii od środka".

Szef PO zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego, by nie szedł "bardzo złą drogą, która naraża bezpieczeństwo Polski i Polaków na wielkie zagrożenie".

- Raz jeszcze apeluję, by premier zrozumiał, że bez europejskiej solidarności nie będziemy w stanie zwalczyć kryzysu pandemicznego - powiedział Budka. Zwrócił się też o przeprowadzenie w Sejmie "rzetelnej debaty" na temat "zagrożeń, z którymi będziemy mieli do czynienia, jeżeli Mateusz Morawiecki zawetuje unijny budżet".