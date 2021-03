Borys Budka skomentował wniosek szczecińskiej prokuratury o uchylenie immunitetu marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Według przewodniczącego PO jest to próba przykrycia obecnych wydarzeń w Polsce.

Zdjęcie Lider PO Borys Budka /Jacek Domiński /Reporter

Prokuratura Regionalna w Szczecinie chce uchylenia immunitetu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu i skierowała już w tej sprawie wniosek do Senatu RP. Prokuratura - jak poinformowano w poniedziałek - zamierza postawić Tomaszowi Grodzkiemu cztery zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych - w 2006, 2009 i 2012 roku.

Budka zapytany w poniedziałek w Radiu TOK FM co sądzi o wniosku, odparł, że "przede wszystkim dzisiaj prokuratura powinna tłumaczyć się z tego, że umorzyła sprawę przeciwko (prezesowi PKN Orlen Danielowi) Obajtkowi". - Najpierw (minister sprawiedliwości Zbigniew) Ziobro i spółka zmienili prawo, żeby móc wycofać akt oskarżenia z sądu, a potem prokuratorzy, których nadzoruje się, po prostu umorzyli tę sprawę" - dodał.

"Żenująca próba"

Według szefa PO wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu "to jest taka żenująca próba przykrycia tego, co dzieje się w tej chwili w Polsce, tego że rząd utracił większość (parlamentarną) i nie jest w stanie nawet przyjąć (Krajowego) Planu Odbudowy. To, że rządzący nie potrafią wytłumaczyć się, dlaczego w czasie, kiedy trzeba było przygotować Polskę na trzecią falę pandemii, zajmowali się tylko sobą".

Szef PO zauważył, że "wzrost liczby zachorowań, chaos w służbie zdrowia - to oczywiście będzie przykrywane tego typu sprawami".

- Jestem przekonany o uczciwości marszałka Grodzkiego - oświadczył. - Znam go od lat, wiem jakim jest lekarzem, ale przede wszystkim wiem, jakim jest człowiekiem. I chyba nikt uczciwy w Polsce nie wierzy, że prokuratura Ziobry, że ludzie, którzy są tam z politycznego nadania, są w stanie sformułować normalne, uczciwe wnioski w przypadku polityków opozycji - powiedział Budka.

Komisja etyki zajmie się sprawą wniosku

Szef Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Sławomir Rybicki (KO) powiedział, że w tej sytuacji, jeśli marszałek Senatu nie zdecyduje o zrzeczeniu się immunitetu, komisja zajmie się sprawą, a "procedura będzie taka sama i tak samo przeprowadzona, jak w przypadku każdego innego senatora".

Według senatora Rybickiego nie jest możliwe, by komisja zajęła się sprawą tak szybko, by głosowanie mogło się odbyć na najbliższym posiedzeniu Senatu, które zaczyna się w środę.

Pod koniec 2019 roku w mediach, m.in. Radiu Szczecin i "Gazecie Polskiej Codziennie", ukazały się materiały dotyczące tego, że w przeszłości Grodzki jako lekarz miał przyjąć korzyści majątkowe.

Marszałek Grodzki wielokrotnie zapewniał, że formułowane pod jego adresem zarzuty dotyczące korupcji nie mają podstaw.