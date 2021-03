- Ewentualne zbliżenie premiera Mateusza Morawieckiego z Matteo Salvinim i Victorem Orbanem jest sprzeczne z polską racją stanu - oświadczyli politycy Platformy Obywatelskiej Borys Budka i Tomasz Grodzki. - Na Kremlu strzelają korki od szampana - stwierdzili.

Reklama

Zdjęcie Marszałek Senatu Tomasz Grodzki / Wojciech Olkuśnik /PAP

Premier Mateusz Morawiecki, premier Węgier Victor Orban i lider włoskiej Ligi Matteo Salvini spotkają się w czwartek w Budapeszcie . Rzecznik Orbana Bertalan Havasi oznajmił, że tematem rozmów będzie sojusz polityczny PiS, Fideszu oraz Ligi. Według mediów w efekcie rozmów może dojść do stworzenia nowej grupy w PE.

Grodzki: To może nas wpędzić w gigantyczne kłopoty

Reklama

Na konferencji prasowej lider PO Borys Budka i marszałek Senatu Tomasz Grodzki byli pytani o plany spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z Victorem Orbanem i Matteo Salvinim oraz zamiary tworzenia ewentualnej wspólnej frakcji w Parlamencie Europejskim.

- Odradzałbym panu premierowi Morawieckiemu wchodzenie w alianse z ludźmi, którzy na pewno są mocno związani z Rosją - powiedział Grodzki.

- Ich sympatie prorosyjskie są ewidentne, jeśli pan premier chce z tymi dwoma panami tworzyć frakcję prorosyjską w Parlamencie Europejskim, to radziłbym, aby się dwa razy zastanowił, to może nas wpędzić w gigantyczne kłopoty w relacjach z naszymi sojusznikami, w tym z największym naszym aliantem - Stanami Zjednoczonymi - dodał marszałek Senatu.

Budka: Premier Morawiecki realizuje politykę Putina

- Dzisiaj pan premier Morawiecki realizuje politykę Putina, jeśli spotyka się z Salvinim i z Orbanem. Salvini, który nosi koszulkę z podobizną Putina, chce rozsadzenia UE od środka. Jak Morawiecki spotyka się z nim i z Orbanem, na Kremlu mogą strzelać korki od szampana - mówił z kolei na konferencji Borys Budka.

Ocenił, że "tworzenie sojuszu z antyeuropejskimi politykami jest działaniem na szkodę Polaków". - Nie ma innej drogi niż dalsza integracja w ramach UE - przekonywał lider PO.

- Prowadzenie takiej polityki, jak planuje premier, jest sprzeczne z racją stanu i jest działaniem na szkodę Rzeczypospolitej - podkreślił.

Reakcja Terleckiego

- Borys Budka bredzi jak zwykle, ale cała europejska niby-chadecja trzęsie portkami, że w Parlamencie Europejskim powstaje prawicowa siła, która ją zepchnie do opozycji - tak szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki odniósł się do krytyki opozycji czwartkowych rozmów w Budapeszcie.

Z kolei zdaniem europosłów PiS rozmowy Morawieckiego z Orbanem i Salvinim są szansą na stworzenie nowej siły na prawicy w Parlamencie Europejskim.

- Jest jeszcze dużo problemów do rozwiązania - stwierdził europoseł PiS Witold Waszczykowski. - Przede wszystkim pandemia nałożyła hamulec i spowolniła te rozmowy. Poza tym jest jedno podstawowe pytanie: czy byłoby to wejście Fideszu i Ligi do EKR, czy powstałoby nowe stronnictwo? Tworzenie nowej grupy to pewien problem w trakcie kadencji Parlamentu. Trzeba by rozwiązywać obecną strukturę EKR, stworzyć nową, zwolnić ludzi i znów ich zatrudnić, rozwiązać budżet i tworzyć nowy. Wszyscy funkcyjni politycy musieliby ustąpić ze stanowisk w komisjach itd. - tłumaczy.

- Warunki do powstania nowej grupy daje jednak półmetek kadencji - wskazuje były szef polskiej dyplomacji. Wówczas następują roszady na różnych stanowiskach w PE. - Mogłoby do tego dojść zatem w grudniu 2021 roku lub styczniu 2022 roku. Z drugiej strony czekać dziewięć miesięcy, to jest długo. Potrzebna jest zatem decyzja polityczna przywódców, ponieważ - tak, jak powiedziałem - bardzo wiele szczegółów wymaga rozstrzygnięcia - zaznaczył Waszczykowski.